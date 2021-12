Xavi Hernández compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al Bayern-Barcelona de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. El técnico reconoció que el partido es de una «dificultad extrema», pero está convencido de que «el Barça puede ganar a cualquiera». Además, aseguró que Ousmane Dembélé está «al cien por cien» para afrontar el partido más importante de la temporada y también se mostró optimista con las posibilidades de Jordi Alba, que arrastra unas pequeñas molestias musculares.

Dificultad del partido en Múnich

Es un partido de una dificultad extrema, pero tenemos mucha ilusión y muchas ganar de competir sabiendo que dependemos de nosotros. Es una final. La historia dice que Múnich no se nos ha dado bien, pero la historia está para romperla. Queremos competir con nietas armas

Momento del equipo

Creo que estamos preparados para competir. No es el mejor escenario, estamos en el campo del Bayern, uno de los mejores equipos del mundo. Espero que no nos afecten psicológicamente las últimas derrotas contra el Bayern. Intento decir a los jugadores que la presión es para mí. Mañana saldremos a ser protagonistas, queremos dominar el juego a través del balón. Lo intentaremos, por nosotros no va a quedar, sabiendo que tenemos una papeleta muy complicada.

La victoria en Múnich como milagro

Dependerá del partido, de cómo vaya todo. Veremos si es un milagro o no. Intentaremos competir con nuestras armas porque solo nos vale la victoria. Después del partido hablamos de cómo hemos competido. No lo veo tan milagro, es un partido y el Barça puede ganar a cualquiera.

La inferioridad del Barça contra ciertos rivales

Estamos trabajando para que el Barça no sea inferior a ningún rival, esa es mi faena y la de mi equipo. Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que tener paciencia, esto no va a ser de un día para otros. La realidad nos dice que hay que competir contra un Bayern que en los últimos años ha sido mejor que el Barça.

El factor Dembélé

Ya he dicho muchas veces que es un jugador importantísimo para nosotros. Está al cien por cien y nos ha ayudado en los partido en los que ha entrado en la segunda parte. Es un jugador importante para marcar diferencias, pero mañana habrá que dominar muchos detalles. Debemos hacer un partido casi perfecto para ganar en Múnich. Necesitamos a Dembélé y a muchos jugadores.

El estado de Jordi Alba

Tiene unas pequeñas molestias. El día del Betis acabó con una molestia ligera. Va a entrenar y veremos cómo esta mañana. Todo dependerá de sus sensaciones, para nosotros es una final y él lo sabe. Es un jugador muy comprometido y en principio soy positivo.

La obligación de seguir peleando

La Liga nos va a decir dónde estamos a final de temporada, pero no podemos tirar ninguna competición. Somos el Barcelona y hay que intentar ganar todas las competiciones. Mañana tenemos una oportunidad muy buena de hacer historia. ¿Por qué no pensar en la primera victoria del Barça en Múnich? ¿Por qué no?

La calidad de Lewandowski

Si no es el mejor delantero del mundo, es uno de los mejores. Lleva muchos años marcando diferencias y sobre todo en los últimos, que se ha destapado en números. Pero no son solo goles: descarga, juega de primera, va a al espacio, protege el balón, va a al espacio, protege el balón, se mueve bien… Es un futbolista top en su posición. Queremos una defensa con bloque más alto que bajo y sacarlo del área lo máximo posible porque ahé es definitivo.

Partido a puerta cerrada

Es una pena que el público no pueda estar para vivir el ambiente. Al final jugamos para la gente. Se va a convertir en un partido muy frío y no le veo ningún beneficio para nosotros. El Bayern no se juega nada, pero estarán jugadores no tan habituales que se querrán mostrar a su entrenador.