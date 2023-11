Xavi aprovecha la ausencia de Ancelotti y Simeone para estrechar lazos con los árbitros

Xavi Hernández aprovechó las ausencias de Carlo Ancelotti y Simeone, en la reunión que llevaron a cabo los entrenadores de Primera División y Segunda con el Comité Técnico de Árbitros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para estrechar lazos con algunos colegiados de Primera. La reunión fue cordial y amistosa.

La tarde del martes fue intensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A los entrenamientos de la selección española absoluta y la sub-21, las entrevistas pactadas con los medios y varias ruedas de prensa, hubo que sumarle una interesante reunión entre todos los entrenadores de Primera División y Segunda. Aunque algunos como Rafa Benítez o Pellegrini no asistieron.

En esa reunión entre entrenadores, Carlo Ancelotti y Xavi Hernández fueron los encargados de pedir respeto para su colectivo. El técnico del Real Madrid se marchó de la sede de la RFEF sin estar enfadado, pero sí molesto por un tema que afecta a todo el colectivo, como es el de los impagos, y por el poco respeto, que según él, tienen los árbitros a los técnicos. Además, el entrenador del Barcelona propuso que todos juntos hiciesen un comunicado y, si es necesario, una rueda de prensa para señalar a los clubes que no pagan.

Posteriormente, tras la reunión entre entrenadores, los técnicos se reunieron con el Comité Técnico de Árbitros y con todos los colegiados de Primera División. Pero no todos los entrenadores asistieron. Algunos, como Carlo Ancelotti, que tenía entrenamiento en Valdebebas a las 16:30, o Simeone, no se quedaron. Esas dos ausencias las aprovechó Xavi Hernández para estrechar lazos con los árbitros.

Cordialidad entre entrenadores y árbitros

Fue una reunión interesante donde por primera vez los entrenadores y los árbitros se dijeron las cosas a la cara y en tono cordial. Ambos colectivos coincidieron en que deben tenerse respeto mutuamente, más empatía y ampliar el diálogo entre las partes. Xavi Hernández fue uno de los entrenadores que más habló junto a Ernesto Valverde o Arrasate. Todos coincidieron en lo necesario que es el diálogo e instaron a los árbitros a que no se pueden poner nerviosos y a que normalicen la relación con jugadores y con los propios entrenadores.

«La reunión ha sido muy positiva. Primero porque era la primera que teníamos de este tipo. Hoy han venido muchos entrenadores, han venido todos los árbitros de Primera y ha sido muy cordial y positiva. Sobre todo porque escuchas cosas que a lo mejor desconoces. Lo que más me ha llamado la atención es esa petición de los entrenadores para que haya más apertura, empatía y comunicación por parte de los árbitros. Y me parece bien siempre que reine la cordialidad y el respeto. Se ha planteado hacer una reunión cada cuatro días después de los partidos. Son hojas de ruta todavía por fijar», afirmó el propio Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, tras salir de la reunión.

Xavi estrecha lazos con los árbitros

El propio Xavi Hernández, durante la reunión, estuvo intercambiando opiniones con Luis Medina Cantalejo. Pero no solamente se acercó al presidente del CTA, el técnico del Barcelona aprovechó las ausencias de Ancelotti y Simeone en la reunión con los árbitros, para acercarse a algunos colegiados de Primera como Gil Manzano, Soto Grado o Sánchez Martínez. El técnico culé estuvo intercambiando opiniones con ellos en tono cordial.

Por otro lado, en la reunión de entrenadores, David Gutiérrez, presidente del Comité Técnico de Entrenadores, destacó las declaraciones del pasado fin de semana de Xavi Hernández sobre las críticas de la prensa y el entorno, y le dio la razón. Además, afirmó que también afecta a los colegiados.

Esto fue lo que dijo Xavi tras la victoria ante el Alavés: «Lo del entorno no lo digo por la afición, lo digo por la prensa, que es muy exagerada. Son más las críticas de la prensa las que afectan a los futbolistas y por eso no jugamos tan bien. Les he dicho en el descanso que tranquilos, que aquí no se comen a nadie».