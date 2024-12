Luiz Henrique, estrella del Botafogo, está dando mucho que hablar y no sólo por lo futbolístico. Y es que la prensa brasileña informa que el héroe del equipo carioca sufrió un intento de extorsión sexual por parte de un familiar de su ex mujer antes de la final de la Libertadores. Una mujer ha sido detenida y se han filtrado los mensajes entre ellos. Concretamente, se trata de Raissa Cándida da Rocha, la prima de su ex Carolina Andrade, y todo ocurrió en la víspera de la gran final.

La joven arrestada exigió 3.100 euros al futbolista, ex del Real Betis, para no publicar las «intimidades» del jugador en las redes sociales en forma de fotos y vídeos. A pesar de las extorsión, el futbolista de 24 años marcó y se convirtió en uno de los héroes del Botafogo para ganar la primera Copa Libertadores de su historia, sabiendo separar lo personal de lo profesional y siendo clave con el gol que abrió la lata en la final.

Luiz Henrique fue extorsionado por Raissa Cándida da Rocha, la prima de su ex Carolina Andrade, tal y como publica Globoesporte citando a una fuente policial brasileña. «Los intentos de extorsión se produjeron antes de los partidos decisivos, con el jugador concentrado, en un momento psicológico importante. Entonces, había un claro interés por desestabilizar al deportista», destacó el delegado Carlos Eduardo Gama en el citado medio brasileño. Luiz Enrique avisó al Botafogo del intento de extorsión, y fue el club el que lo denunció a la Policía.

Raissa Cándida da Rocha, que intercambió decenas de mensajes con Luiz Enrique por WhatsApp para presionar con su chantaje, confesó su intento de extorisón y fue detenida, filtrándose algunas fotos en las redes sociales del momento de su arresto. «El apoyo que he recibido me ayuda mucho para afrontar estas cosas que pasan fuera del campo, es normal. Hay que tener la cabeza alta y pensar en algo, porque si piensas en las cosas que pasan fuera no vas a poder rendir en el campo», se sinceró Luiz Enrique en Globoesporte.

Luiz Henrique y sus líos

Días atrás, Luiz Henrique también dio que hablar tras ser citado a declarar en una comisión de investigación parlamentaria sobre apuestas ilegales. Los senadores brasileños que integran la comisión extendieron también una invitación a Bruno Henrique, extremo del Flamengo, para que comparezca en el marco de la investigación abierta por sospechas de manipulación de resultados en campo.

En el caso de Luiz Henrique, el ex jugador del Real Betis está obligado a declarar ante el órgano legislativo en una fecha aún por determinar, después de que se aprobara una petición del presidente de dicha comisión de investigación, el senador Jorge Kajuru. El atacante de la Canarinha es sospechoso de ser el beneficiario de dos transferencias por un valor total de 40.000 reales (7.000 dólares o 6.550 euros al cambio de hoy), hechas a principios de 2023, por haber recibido tarjetas amarillas cuando jugaba en España.

Según las autoridades brasileñas, las transferencias las realizaron familiares del mediapunta del West Ham Lucas Paquetá, investigado en Inglaterra también por el amaño de acciones durante partidos. La comisión también aprobó solicitar el levantamiento del secreto bancario, telefónico y telemático de Bruno Tolentino, tío de Paquetá y quien se mantuvo en silencio el mes pasado en su comparecencia ante la comisión, amparado por una decisión de la Justicia brasileña.