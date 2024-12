Verstappen anuncia su primer hijo con Kelly Piquet: «No podríamos ser más felices»

Max Verstappen y su mujer Kelly Piquet han anunciado en la mañana de este viernes a través de las redes sociales que van a tener su primer hijo juntos. Será la combinación de dos apellidos históricos en la Fórmula 1, al ser hijo de un tetracampeón del mundo como Verstappen y nieto del tricampeón Nelson Piquet, cuya hija mantiene desde hace unos años una relación sentimental con el mejor piloto que hay actualmente.

El holandés selló hace dos fines de semana matemáticamente en el Gran Premio de Las Vegas la consecución de su cuarta corona de F1 y este viernes anunciaba su próxima paternidad, justo antes del inicio de la última cita del Mundial en Abu Dabi, la vigesimocuarta del campeonato más largo de la historia de este deporte.

Mad Max, que el pasado domingo elevó a 63 su relación de victorias en la categoría reina, la novena del curso, mantiene desde hace varios años una relación con Kelly Piquet, hija del triple campeón mundial brasileño Nelson Piquet. Ambos han hecho pública la noticia a través de las redes durante la mañana de este viernes, jornada en la que arrancan los entrenamientos libres en el circuito de Yas Marina.

«¡Mini Verstappen-Piquet en camino! No podríamos ser más felices con nuestro pequeño milagro», reza el breve mensaje que Kelly y Max publicaron en sus redes. Con el título resuelto a favor del astro neerlandés, en Yas Marina queda por decidir el Mundial de constructores, en el que McLaren aventaja en 21 puntos a Ferrari, y el subcampeonato de pilotos, en el que Lando Norris supera en ocho puntos a Charles Leclerc.

La guerra entre Verstappen y Russell

George Russell desveló la amenaza de Verstappen tras su incidente en el GP de Qatar. El piloto británico reveló que el de Red Bull le amenazó con ponerle «la puta cabeza contra la pared». Según la versión del holandés, su piloto más odiado hizo todo lo posible en su declaración ante los comisarios de la FIA para que le sancionaran y le quitaran la pole, cosa que sucedió.

«Lo encuentro todo bastante irónico, teniendo en cuenta que el sábado por la noche dijo que iba a salirse de su camino a propósito para chocar conmigo y, cito textualmente, ‘ponerme la puta cabeza contra la pared’», señaló el de Mercedes en la previa del GP de Abu Dabi donde ha continuado la guerra entre Russell y Verstappen tras lo ocurrido en la última carrera.

«Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras dice comentarios como ese el día anterior, lo encuentro muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo», agregó. «La gente ha sido intimidada por Max Verstappen durante años, y no se puede cuestionar su capacidad de conducción, pero no puede hacer frente a la adversidad siempre que algo ha ido en su contra», explicó.