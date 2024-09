Los vecinos del Camp Nou se revuelven contra el alcalde socialista Collboni: «Estamos hartos»

La Asociación de Vecinos del Camp Nou están «hartos» de las obras del estadio y arremeten contra el alcalde socialista Jaume Collboni por el nuevo acuerdo con el Barcelona, que entró en vigor este jueves. Este acuerdo establece que pueden trabajar las 24 horas del día en la remodelación del campo, aunque con excepciones. Porque por las noches sólo podrán trabajar en el interior y sin hacer ruido. Pero los vecinos se han quejado porque en agosto no se respetaron los horarios.

«Entendemos que han de acabar cuanto antes mejor, pero no nos hace ilusión que trabajen las 24 horas del día porque en agosto ya hemos tenido noches de ruido. Algunos días no se han respetado los horarios», aseguró Anna Ramon, presidenta de la Asociación de Vecinos del Camp Nou. «No se pueden dar más horas de las que les hemos dado», agregó.

Los vecinos están muy molestos porque creían que el acuerdo al que llegaron el martes el Ayuntamiento, Asociación de Vecinos y Barcelona, establecía que el horario se alargaría hasta las 12 de la noche y no las 24 horas del día. La portavoz ha advertido al Ayuntamiento que no van a dejar pasar ni una y como no se respete el acuerdo llamarán a la Guardia Urbana y acreditarán sus quejas con vídeos.

«Pedimos respeto a los vecinos. En caso contrario, llamaremos a la Guardia Urbana y enviaremos vídeos para demostrar el ruido», dijo en declaraciones a betevé. De hecho, Anna Ramon comentó que pensaban que el horario no sería las 24 horas del día: «Creíamos que era hasta las 00.00», explicó la portavoz.

Las obras del Camp Nou llevan en marcha desde 1 de junio de 2023 y Ramon declaró que los vecinos están cansados: «Estamos hartos. También queremos que se acaben», apuntó. No obstante, la portavoz dejó claro que los vecinos han cedido porque también quieren que acaben las obras cuanto antes: «No se pueden dar más horas de las que les hemos dado».

Collboni se pliega al Barcelona por el Camp Nou

El Barcelona ha recibido un regalo de parte del Ayuntamiento de la ciudad. El club ha conseguido que el alcalde socialista Jaume Collboni les permita mantener activas las obras del Camp Nou durante las 24 horas del día. Todo, para tratar de cumplir con el objetivo –actualmente lejano– de que el club pueda regresar al estadio antes de que finalice 2024. A pesar de los constantes problemas y de las denuncias de los vecinos, finalmente se ha ampliado la franja horaria para realizar trabajos en el estadio.

En verano, desde el Ayuntamiento de Barcelona decidió recortar el horario de las obras del Camp Nou, debido a los constantes incumplimientos de lo estipulado. Se decidió que únicamente se podían alargar hasta las 22:00 horas, aunque la maquinaria pesada sólo se podía utilizar hasta las 20:00 horas.

Ahora, en un acuerdo entre el consistorio, el Barça y las asociaciones de vecinos del barrio de Les Corts, se ha prorrogado ese horario. Las obras en el estadio podrán prolongarse durante todo el día, mientras que por la noche sólo podrán realizarse trabajos en el interior y sin hacer ruido, algo que, por otra parte, ya se saltaron en su momento, cuando hace unos meses les obligaron a reducir las horas de trabajo.