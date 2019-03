Valverde: “Si tiras 25 veces y no metes, tienes un problema”

Ernesto Valverde acudió a la rueda de prensa previa del Real Madrid - Barcelona correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander. El técnico culé reconoció que la victoria en el Clásico de Copa no influirá en este partido

Ernesto Valverde compareció en la rueda de prensa previa al Real Madrid – Barcelona correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander que se disputa en el Santiago Bernabéu.

Una victoria

“Nos jugamos los puntos y es muy difícil repetir resultado. Intentaremos ganar porque la liga lo demanda y sería restarle puntos a un rival directo”.

Ánimos

“Cuando un equipo gana consigues confianza y cuando pierdes buscas resarcirte. Es una gran oportunidad para ellos para quitarse el mal sabor de boca. Será un partido duro, puede pasar cualquier cosa y ganar el primer partido no es una garantía”.

Mal partido

“El otro día hubo momentos de la primera parte que no estuvimos bien y nos llegaron con peligro. Faltaron cosas y la idea es mejorar y generar más ocasiones”.

Rotaciones

“El cuerpo me pide pensarlo y lo decidiré mañana. Es posible que haya algún cambio”.

Triplete

“La idea es ganar todos los partidos que tenemos por delante. Todavía no hemos ganado ni un título, queda muchísimo. Uno puede pensar en un triplete cuando tiene dos, y todavía no hemos ganado ni uno”.

Ocasiones

“No me preocupa de que se hable de si somos brillantes o no. Si tiras 25 veces y no metes, tienes un problema y si sólo tiras tres, también. Hay que mejorar”.

El Madrid, tocado

“No pensamos en el rival. No nos planteamos cómo administran los rivales las derrotas”.

Santiago Bernabéu

“En la historia del Barcelona en los últimos años están ahí, pero yo no me fijo en lo que hay detrás. El año pasado nos ganaron bien en la Supercopa y sin Cristiano Ronadlo”.

Mejor fútbol

“Algunas cosas sí habrá que hacerlas mejor. Fuimos un equipo solidario y hay cosas que creo que hicimos bien y no deberíamos cambiarlo”.

Destitución de Solari

“No quiero hablar de eso. No me gustó cuando cesaron a Lopetegui y no me gusta que les pase a mis compañeros, igual que no me gusta que me pase a mí”.

Messi

“Lo veo igual que siempre. Siempre aparece, aunque a veces pueda participar un poco menos”.

Vinicius

“No habrá un tratamiento especial. Está en forma. Es desequilibrante. El otro día nos dio mucho trabajo, pero igual que si juega Bale, Asensio o Lucas. Son grandes jugadores”