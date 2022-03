Los ultras del Paris Saint Germain han alzado la voz contra Nasser Al Khelaifi por la gestión y rumbo deportivo del equipo tras la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Escoció en París la media hora de vértigo que jugaron los blancos en la capital española y que les valió para sellar el pase a los cuartos de final. Los ultras han manifestado a través de un comunicado que mostraron su «descontento» en el próximo partido ante el Girondins de Burdeos y piden la salida del actual presidente del club parisino.

«La inaceptable e inevitable desilusión que anunciábamos y temíamos lamentablemente se ha hecho realidad», escriben en un comunicado el Collectif Ultras Paris, el conglomerado de fanáticos del PSG, que ha mostrando a través de un comunicado su rechazo a la actual gestión de Nasser Al Khelaifi y ha animado a todos los aficionados que acudan al próximo partido que se manifiestan pacíficamente contra el presidente: «Pedimos a todos los amantes del club presentes que nos unamos en nuestras acciones sin violencia».

El comunicado hace referencia a la deriva deportiva del conjunto parisino esta temporada y critica duramente la gestión de Al Khelaifi. «No tenemos memoria corta. Sabemos lo que le debe nuestro regreso al presidente, aquí no hay nada personal, pero está claro que no es el hombre para el cargo. La situación del club exige ahora una completa reorganización a todos los niveles, entre ellas la presencia de su presidente», escriben los ultras, pidiendo la dimisión del árabe o su paso al lado en el proyecto.

«Nuestro PSG merece gente que lo sirva y no gente que lo use», mencionan sobre la forma de llevar el club de Al Khelaifi, antes de recordar que se manifestarán pacíficamente en el próximo encuentro: «Contra el Girondins de Burdeos mostraremos nuestro descontento y pedimos a todos los amantes del club presentes que se unan a nuestras acciones sin violencia. Seguiremos movilizados mientras no se implementen grandes cambios reales. Lo hacemos en el mejor interés del club, no de una marca, no de un producto que comercializa nuestro club».

El PSG se desinfló ante el empuje del Santiago Bernabéu en una segunda parte en la que el Real Madrid devoró al equipo de Pochettino, muy criticado también tras la derrota. Ni el gran papel de Kylian Mbappé pudo decantar la balanza del lado del parisinos y ahora desde el sector más radical del PSG insta a cambios tanto en la presidencia como a nivel deportivo, con una gestión y confección de la plantilla que no ha dado los frutos esperados en la máxima competición continental pese a los numerosos fichajes realizados, entre ellos un Leo Messi al que volvió a atragantárselo el Bernabéu.