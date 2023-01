Tsitsipas no falla ante Khachanov y es el primer finalista del Open de Australia

Stefanos Tsitsipas es el primer finalista del Open de Australia 2023. El tenista griego iguala, como mínimo, su mejor resultado en un torneo de Grand Slam y jugará su segunda final después de la cosechada en Roland Garros en 2021. Su triunfo ante el ruso Karen Khachanov en cuatro sets (7-6, 6-4, 6-7, 6-3) en tres horas y 24 minutos así lo atestigua, igual que lo hace un juego de quilates que le permite ser opositor a su primer grande y al número uno del mundo, ambos sólo a un paso.

El griego, con la hinchada a su favor debido a la gran colonia de su país en Melbourne, hizo valer su superioridad al servicio –18 aces y 84% de puntos ganados con primer saque– para llevarse el triunfo ante un bombardero de fondo como Khachanov, quien fue un digno semifinalista pero como le ocurriera en el pasado US Open, no tuvo lo suficiente como para certificar su primer pase a una final de Grand Slam. Tsitsipas, quien sí mostró madurez para ser determinante cuando fue necesario y levantarse del golpe sufrido en el tercer set, espera rival en el choque por el título, pudiendo ser el más probable y esperado, Novak Djokovic, o la sorpresa del torneo, Tommy Paul.

La primera semifinal del Open de Australia se esperaba con ganas en Melbourne, toda vez que los dos contendientes al triunfo contaban con el atractivo suficiente como para determinar un partido de muchos quilates. Tsitsipas, imbatido en 2023, frente a un Khachanov que empalmaba semis en un grande y que se muestra siempre peligroso en estas lides, aunque nunca había podido ganar al griego en los cinco compromisos previos.

El primer set, al contrario de lo esperado, fue un ejercicio rocambolesco en el que el más fuerte mentalmente sobreviviría al intercambio de breaks en pista. Cualquiera diría que estábamos ante un duelo de dos tallos que superan el 1,90 y la decena de aces casi en cada encuentro. Dos roturas de cada lado y una decisión en el tie-break que iba a parar, claramente, del lado de Tsitsipas.

Stefanos daba el primer golpe al partido y daría también el segundo, esta vez de forma mucho más sólida y haciendo gala del saque como gran virtud. No cedió una sola pelota de break en este tramo, con siete aces convertidos, y esperó hasta que Khachanov tuvo su segundo despiste al servicio –del primero salió indemne– para apuntarse también el segundo set y quedarse a uno solo de su primera final en el Open.

Khachanov no había dicho su última palabra, si bien una nueva rotura en contra estuvo a punto de hipotecarle definitivamente en el tercer set. Sin embargo, en el momento de cerrar el encuentro, con 5-4 y saque, Tsitsipas le vio la cara a la presión y no supo aceptarla. Break para el ruso y segundo tie-break del día, en el que Karen estaría acompañado por el impulso del que no tiene nada que perder y se apuntaría, contra pronóstico, el parcial.

Tsitsipas, merecido finalista

Tsitsipas podía haber acusado el golpe, pero fue ahí cuando recordó que era él el tenista que aún no sabe lo que es perder en 2023 –entre United Cup y Open de Australia– y recuperó toda la confianza cedida para ponerse con su derecha y su saque manos a la obra en busca de finiquitar la contienda. Lo logró en un set rápido, con Khachanov ya cansado, y un solo break que le sirve para celebrar como es debido su pase a la final en Melbourne Park, donde quiere coronarse como el mejor tenista del planeta. Sólo le queda un paso, el más complicado, pero Stefanos Tsitsipas ya es finalista del Open de Australia.