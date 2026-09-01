Tronchon sorprende en Elche de la Sierra y se lleva el sprint en una etapa tranquila

Volvía la Vuelta a España tras la jornada de descanso y lo ha hecho con Bastien Tronchon imponiéndose al sprint en Elche de la Sierra. El francés se impuso en la línea de meta a Cort y Nys, dejando atrás a Brennan, principal favorito para volver a llevarse la victoria y que finalmente no la compitió, mientras que su compañero Wout van Aert fue cuarto. La jornada no dejó sorpresas en una general que sigue igual, dominada por Enric Mas.

La jornada no contó con especiales sobresaltos, dominada en todo momento por el pelotón. Pero Fedorov y Xabier Mikel Azparren se empeñaron en fastidiar la fiesta a los velocistas y se lanzaron a por la victoria en el último kilómetro. Tuvieron que apretar desde atrás para darles caza y lo consiguieron, con Tronchon aprovechando el caos para superar a ambos e imponerse en la lína de meta.

🏅 Bastien Tronchon se hace con la victoria de la décima etapa de La Vuelta. 🔴Sigue La Vuelta en DIRECTO en La 2 y en: https://t.co/BPUcXlHn2G#VueltaRTVE1s #LaVuelta26 pic.twitter.com/oZIFXXpqTc — Teledeporte (@teledeporte) September 1, 2026

La segunda semana de competición en la Vuelta comenzaba con una etapa tranquila al sprint. No había lugar para los sobresaltos, después de un inicio de lo más movido. Con el final en Aitana se puso fin a una semana marcada por el adiós inesperado de Tadej Pogacar cuando contaba con más de cuatro minutos de ventaja al frente de la general y con el dominio de Enric Mas tras el accidente del esloveno.