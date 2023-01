Los trabajadores del Barça van a la huelga y no cubrirán el partido contra el Atlético

Lío en el Barcelona antes del partido que le enfrenta al Atlético este domingo. Los trabajadores del club realizarán su segunda jornada de huelga y el duelo del Metropolitano no se verá a través de la televisión del club culé. El motivo de este enfrentamiento son las malas condiciones salariales de los profesionales de Barça TV.

Después de que a lo largo de la semana los trabajadores no lograran llegar a un acuerdo con TBSC Barcelona Producciones en la mediación realizada por la Generalitat de Catalunya, un total de 90 trabajadores harán una huelga que irá desde las 19.45 horas de este domingo hasta las 23.45 horas, franja horaria en la que se disputará el importante partido para el conjunto de Xavi Hernández.

Además, los empleados de Barça TV también se quejan de sus condiciones laborales: no se respetan los tiempos de descanso y no se cumplen los pactos respecto las horas extraordinarias, entre otros aspectos. «Las ofertas que nos están haciendo no llegan ni al mínimo por el que se podría empezar a negociar. Así que no nos queda otro remedio que ir por la vía a la que a nadie le hubiese gustado llegar: la huelga», afirmó el presidente del comité de empresa.

El contrato de Telefónica con el Barcelona por la producción de la televisión del club termina el próximo mes de junio y la voluntad de la gran mayoría de los trabajadores es que no se renueve y acaben formando parte de Barça Studios, la productora audiovisual de la entidad azulgrana. La primera huelga, realizada el 31 de diciembre durante el derbi barcelonés entre el Barcelona y el Espanyol, fue secundada por el 100% de los trabajadores de Barça TV, según informó su comité de empresa.