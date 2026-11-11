Toni Bou se exhibe en Barcelona para celebrar sus 40 Mundiales

Toni Bou celebró el pasado domingo en Barcelona sus 40 títulos mundiales con una exhibición de trial organizada por el Repsol Honda HRC y Honda Racing Corporation (HRC) en el Moll de la Marina, en Barcelona. A sus 40 años, el catalán sigue haciendo historia en trial y ampliando su leyenda en este deporte.

El piloto del Repsol Honda HRC ha sido el gran protagonista de una jornada abierta al público en la que aficionados de todas las edades han podido disfrutar de cerca de su talento sobre la moto y acompañarle en la celebración de uno de los grandes hitos de su carrera deportiva.

En la exhibición, Bou ha mostrado su técnica con saltos increíbles, superando todas las zonas y sorprendiendo a todo el público asistente. Para todos aquellos que nunca antes habían podido disfrutar de las habilidades de Toni Bou en persona, ha sido un momento espectacular.

La jornada ha servido también para realizar un recorrido por la trayectoria del 40 veces campeón del mundo. El camión del equipo ha cambiado por hoy las piezas y recambios de las motos por algunos de los elementos más representativos de la carrera de Toni, con una exposición especial con equipaciones históricas, guantes, botas y varios de los cascos más emblemáticos que han acompañado a Toni Bou a lo largo de su andadura en la máxima competición.

El evento ha permitido acercar el trial al centro de Barcelona y compartir con los aficionados una temporada histórica para el piloto del Repsol Honda HRC, que en 2026 ha alcanzado la cifra de 40 Campeonatos del Mundo, consolidando todavía más un palmarés único en el deporte internacional. Con este evento, el Repsol Honda HRC pone el broche final a una temporada digna de los libros de historia.