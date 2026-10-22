Toni Bou se pasa a la gran pantalla: sus 40 títulos ya tienen documental

En la mañana de este jueves se ha presentado en Madrid «Informe Plus: Toni Bou, 40 de 40», un documental que se adentra en la historia deportiva y personal del piloto del Repsol Honda HRC. El encuentro, organizado por Repsol y Movistar Plus en Campus Repsol, permitió a los medios descubrir el esfuerzo, la ambición y la fortaleza mental que hay detrás de sus 40 títulos mundiales, en una producción que podrá verse en la plataforma de televisión digital a partir de hoy mismo.

El preestreno ha contado con la presencia de Marcos Fraga, director de Comunicación y Marca de Repsol, que, más allá del camino compartido entre Repsol y Toni Bou desde sus inicios, ha destacado la capacidad del piloto de mantener un nivel de excelencia de forma continua durante 20 años consecutivos.

A continuación, Noemí de Miguel y Nacho Díaz de Movistar Plus han explicado cómo se gestó este Informe Plus y cómo ha sido el trabajo de acompañar al campeón durante una temporada tan icónica. Una narración desde sus primeros títulos en 2007, hasta construir una hegemonía de dos décadas, con 20 campeonatos de TrialGP al aire libre y 20 de X-Trial bajo techo. El documental profundiza en su capacidad para seguir evolucionando y mantener la motivación, incluso después de alcanzar un palmarés excepcional.

La producción también aborda los desafíos físicos que ha afrontado, entre ellos una grave lesión en el hombro derecho que le ha obligado a adaptar su pilotaje. Las imágenes de competición se combinan con momentos de su vida familiar y personal para mostrar cómo convive con la presión y qué le impulsa a seguir superándose.

El reportaje reúne los testimonios de Jordi Tarrés, Adam Raga, Dougie Lampkin, Takahisa Fujinami y Marc Márquez, entre otros referentes del motociclismo. A ellos se suman sus médicos, los miembros del Repsol Honda HRC y su círculo más cercano, que ayudan a descubrir al Toni Bou que hay detrás del campeón.