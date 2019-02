Garbiñe Muguruza se posiciona: “Estamos contigo Venezuela”

Garbiñe Muguruza se ha posicionado en favor del pueblo venezolano, para el que pide ayuda teniendo en cuenta la convulsa situación que atraviesa el país. La tenista española, nacida en Caracas, compartió a través de las redes sociales un mensaje que se ha difundido rápidamente y en el que acompaña una foto en la que aparece un mensaje claro. “S.O.S. Venezuela”.

“Todos estamos contigo Venezuela. Una imagen vale más que mil palabras”, escribió Garbiñe en su cuenta de Twitter, tratando de ayudar con este mensaje al pueblo venezolano, que pasa por grandes dificultades incrementadas por la negativa de Nicolás Maduro de recibir ayuda humanitaria por considerar todo un show político en su contra, y el cierre de fronteras para evitar la salida de ciudadanos rumbo a Colombia.

We are all with you Venezuela. I picture worth thousand words 💛💙❤️ pic.twitter.com/n7SBgxB0Cg

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) February 23, 2019