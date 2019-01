La triunfadora Osaka, protagonista de un polémico anuncio acusado de racista

La marca de comida asiática Nissin, patrocinadora de Naomi Osaka, ha retirado una campaña promocional en la que usaba la imagen de la flamante vencedora del Open de Australia y nueva número uno mundial por haberla representado en dibujos manga como una mujer blanca y de pelo liso.

Han sido dos semanas de ensueño para Naomi Osaka, vencedora del Open de Australia ante Petra Kvitova (7-6, 5-7 y 6-4) y, en consecuencia, nueva número uno del tenis mundial. Sin embargo, Osaka ha tenido que lidiar estos días con un anuncio polémico en el que ella aparecía representada con el color de su piel alterado.

Se trata del anuncio de la compañía de comida asiática Nissin Foods, actual sponsor de la doble ganadora de Grand Slam. En él aparecía un clip de animación dibujado por el artista de manga Takeshi Konomi, conocido por la serie Prince of Tennis, y en el que aparecían las dos estrellas asiáticas del deporte de la raqueta, Naomi Osaka y Kei Nishikori.

Las críticas no tardaron en aparecer y es que el aspecto de Naomi Osaka en el dibujo nada tenía que ver con la realidad. Su piel era blanca y tenía el pelo liso. Algo que no gustó a la propia representada. “He hablado con ellos. Se han disculpado. No creo que lo hicieran a propósito para blanquearme o algo así. Pero definitivamente creo que la próxima vez que intenten retratarme, siento que deberían hablarme al respecto”, comentaba Osaka, de madre japonesa y padre haitiano y que se ha criado en Estados Unidos.

No es la primera vez que le ocurre

Tras retirar rápidamente el anuncio, Nissin Foods, pidió perdón por lo sucedido por medio de un portavoz. “No hay intención de blanquear”, aseguraba el representante de la marca. “Aceptamos que no hemos sido lo suficientemente sensibles y prestaremos más atención a los problemas de diversidad en el futuro”, reconocía.

A cartoon in The Herald Sun (an Australian news paper) depicts Serena Williams as a giant baby with a huge nose and lips, and Naomi Osaka as a blonde white girl. Y’all are really telling on yourselves, huh? pic.twitter.com/hweOX2M9ZP

— manny (@mannyfidel) 10 de septiembre de 2018