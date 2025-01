De tal palo tal astilla: el hermano pequeño de Alcaraz se estrena en ‘Les Petits As’

El apellido Alcaraz abarca estos días los extremos del globo terráqueo. Carlos lo representa en las Antípodas, imbuido en el marco del Open de Australia, mientras que el menor de su hermanos, Jaime, se ha vestido de corto en Francia para competir en el cuadro previo de Les Petits As, uno de los torneos sub-14 más prestigiosos del mundo y en el que Carlitos ya compitió en 2017.

El pasado sábado, superó al lituano Erikas Balkunas (6-3, 6-2), aunque este domingo, sin embargo, no pudo avanzar más, cediendo (7-5, 7-6) contra el checo Fiip Sebek, de 13 años como Jaime, pero más desarrollado físicamente. El pequeño de los Alcaraz remontó el break en contra para, posteriormente, quedarse a las puertas del set que perdió tras recibir un parcial desfavorable de cinco juegos seguidos.

En la segunda manga experimentó una situación similar. De nuevo inició con un break en contra y de nuevo se repuso a él, pero otra vez se quedó a la orilla. En esta ocasión el tie break decidió. Paso importante el de Jaime en lo que oficiosamente se conoce como el Mundial de tenis junior. Demostró potencia en la derecha e inteligencia táctica para moverse por la pista.

El partido lo siguió Carlitos atento desde Melbourne. «Vi los resultados. Recuerdo ese torneo, esa época de mi vida. Hice muchos amigos en ese circuito. Estoy feliz de ver a mi hermano pequeño jugar esos torneos de la misma manera que yo jugué cuando tenía su edad. Acabo de ver los resultados. Todavía no he podido hablar con él. Hablé con mi madre porque está con él allí. Me dijo que ha jugado muy bien. Esperemos que siga así», afirma Alcaraz.

Los que le han visto de cerca sostienen que apunta maneras. A sus 13 ya se ha coronado en dobles del Tennis Europe celebrado en La Coruña. «Le estoy apoyando todo el tiempo. No importa que esté en la otra parte del mundo. Trato de quitarle toda la presión que la gente ejerce sobre él. Estoy feliz de verle crecer y convertirse en un hombre adulto», finalizó Alcaraz tras su victoria ante Draper en octavos del Open de Australia.

Tras el británico, a Alcaraz le viene Djokovic en cuartos de final. «No es el rival adecuado para jugar unos cuartos de final, aunque en cuartos de una Grand Slam están los mejores tenistas del mundo. Si no fuese Djokovic, podría ser otro. Pero en cuanto a enfrentarme a Novak, para mí no va a cambiar nada porque sea en cuartos o en semifinales. Probablemente, cambie un poco si es una final, obviamente. Al estar en cuartos, voy a afrontar el partido de la misma manera que lo hice en los anteriores partidos contra él, y ya veremos. Lo abordaré de la misma manera que lo hice en los partidos anteriores», asegura el murciano.