Simeone sobre dejar a jugadores leyenda en el banquillo: «Al principio no lo entienden»

Una jornada más es una jornada menos de caza para el Atlético de Madrid, que persigue a Barcelona y Real Madrid con el objetivo de apurar sus opciones de campeonato. El calendario cita a los de Simeone en Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas, equipo que pelea por un objetivo completamente contrario. El triunfo dejaría fuera de descenso a un equipo liderado por Fabio Silva, posible deseo rojiblanco para la temporada que viene. Al menos eso apunta la rumorología.

Para el duelo, Simeone cuenta con la pléyade de centrales a su disposición. «Necesitamos siempre jugadores importantes, que se adapten a lo que pide el equipo. Robin, Clement, Josema… Todos se han adaptado muy bien a las necesidades del grupo y están compitiendo de la mejor manera. Robin está recuperadísimo, es un defensor competitivo, muy fuerte, de los mejores del equipo. Josema lleva muchos años con nosotros y sabe perfectamente lo que necesita el equipo. Clement, a diferencia de ellos, tiene mejor salida de pelota y mejor construcción del juego. Ya está en el entrenador elegir lo que es mejor para el equipo».

En esa elección que menciona Simeone también incluye la gestión con jugadores como Koke y Griezmann, leyendas del club que o bien empiezan en el banquillo o bien son sustituidos antes de tiempo. «Es normal que, cuando uno empieza a tener más años y a perder ritmo de juego o la velocidad y el peso que normalmente tenía en el equipo cambien. Pero un entrenador y el equipo viven en el presente. Sí está la jerarquía que uno atesora dentro del juego, la calidad, que no se pierde, y puede seguir ayudando al equipo desde el lugar que le toque. Llevamos muchos años y creo que lo hemos gestionado bien con montones de chicos que han pasado por esta situación. A mí me tocó como futbolista, casi siempre no la entiendes en el momento porque eres jugador y quieres jugar, tengas 36, 28 o 16, siempre quieres jugar».

En Gran Canaria volverá a estar un Sorloth que ante el Valladolid volvió a marcar gol saliendo desde el banquillo. Nadie en la Liga representa mejor que el noruego la figura de revulsivo. «Estoy muy contento con su trabajo, se lo hice saber. Todo lo que nos está aportando, cuando le ha tocado empezar o entrar para cambiar algunos partidos que no estaban encarrilados… Ese es su trabajo. Es delantero de área. Los pasajes de los partidos son muy cambiantes y él está cumpliendo con su rol, siendo importante para el equipo», explicó Simeone.

Otros futbolistas como Lemar y Riquelme también han aprovechado las oportunidades que han tenido a lo largo de los últimos encuentros. «Tanto Lemar como Riquelme habían participado poco en este último tramo, pero están contribuyendo al equipo a mejorar cuando les tocó entrar. Ese es el nivel que queremos, esa es la exigencia que puede tener el Atleti y ojalá puedan mantenerlo con regularidad, que es lo que nos importa a todos».

Simeone también podrá contar, al fin, con Correa. Toda vez que el argentino ha finalizado su sanción de cinco partidos por insultar al árbitro durante el duelo contra el Getafe. «Lo echamos en falta, sin duda. Es un jugador que, cuando entra, ha demostrado todos estos años ser resolutivo y nos da muchísimas cosas. Ahora estuvimos entrenando muy bien todos los días que no pudo competir, con el compromiso que siempre ha tenido con el equipo».

Por último, Simeone analizó a su rival de este sábado y halagó a un jugador de su agrado. «Tienen un entrenador que trabaja muy bien, sabe competir en la situación en la que está Las Palmas. Sabemos de su necesidad y también de la nuestra. A partir de ahí, es un equipo con buen juego directo, recuperación de segunda pelota, transiciones rápidas… muchos chicos jóvenes. Y de Fabio Silva, seguramente, es un chico que trabaja muchísimo, tiene una fortaleza física muy grande y un esfuerzo tremendo en todo lo que genera en ataque. Cualquier entrenador que lo tenga, agradece su trabajo», finalizó el Cholo.