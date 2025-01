Simeone, sobre los cruces en Champions: «No imaginábamos otra situación que enfrentarnos a los mejores»

Simeone, hace menos de dos semana y tras 13 años imbuido en un mismo discurso, abandonó el «partido a partido» y puso el objetivo en la final de la Champions. «Quiero llegar a la final», aseguró. Su equipo ha dado un paso tras golear (1-4) al Salzburgo, pues sella su billete directo a los octavos de final sin tener que pasar por la ronda previa.

Un regalo envenenado, pues se enfrentará a Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City o Celtic, casi nada. Un rival de órdago. «Desde que estamos en Champions nos enfrentamos a rivales importantes. No nos imaginamos otra situación. Empezamos mal en esta liguilla, pero el equipo tuvo reacción mérito de los futbolistas. Estamos en octavos de final, la final está lejos», aseguró Simeone.

Sin embargo, pese al peligroso cruce, el Atlético se ahorra dos partidos. «Si hay algo importante para destacar son esas dos semanas de poder trabajar y no competir. Al final nunca se sabe, porque los que juegan todos los días acaban volando y los que juegan todos los días no. Pero pensamos que estos chicos en marzo se irán también a jugar con la selección. La gestión que nosotros tenemos que hacer la harán también los demás y para los demás será mucho más compleja», analiza Simeone.

El Atlético vuelve a superar la primera ronda con solvencia. «Todas las temporadas no son iguales. Hoy se resuelven partidos que antes no, me quedo con el carácter del equipo. Cuando empezó la competencia tan larga no empezamos bien, casi todos nos veían fuera de los ocho y con peligro de estar a fuera de los que están en dieciseisavos y el equipo trabajó, se esforzó, supo sufrir y ser contundente en los momentos que tuvo. Ahora tiene el premio de pasar a los octavos de final, que no es más que eso», valora Simeone.

Giuliano Simeone inauguró su cuenta goleadora en Europa. Marcó, asistió y prolongó su gran momento de forma. «Está en un momento muy lindo, muy bueno, lo que destaco más de él es su energía, es diferencial. Transmite algo que es muy difícil de ir a comprar, lo tienes o no lo tienes. Luego tiene cosas para mejorar y crecer, pero esa energía ojalá la pueda sostener y mantener porque va a ser importante para su vida».

El Atlético ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. «Algo importante es involucrarlos a todos para que se sientan importantes. Cada uno está dando lo mejor y hay un compromiso con lo que están buscando. El equipo está comprometido, sabe sufrir cuando tiene que sufrir, está mejorando… Intentar mejorar, competimos muy seguidos y con nuestras armas para que todos se sientan dentro».