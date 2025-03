Simeone se sincera: «Estuve muy jodido después de la eliminación con el Madrid y la derrota contra el Barça»

Vuelve la actividad por la sala de prensa de Cerro del Espino, la ‘casa’ del Cholo Simeone, tras el parón de selecciones. El Atlético en general y el técnico argentino en particular retoman la competición con energías recargadas. Lo necesitan los rojiblancos, antes de la pausa en el calendario cayeron eliminados contra el Real Madrid en Champions y sucumbieron ante el ímpetu del Barcelona en Liga.

«No fueron dos palos, fue uno. No perdimos en Champions, quedamos eliminados con un penal que lo dejamos en puntos suspensivos. Fue un palo. Estuve muy jodido en los primeros días. Creo que lo que pasó en Champions no hizo justicia. Contra el Barcelona hicimos un grandísimo partido durante 75 minutos. Fue duro pasar del 2-0 al 2-4, pero estoy con muchas ganas y mucha energía. Me fui a Argentina al lugar donde crecí para recargar energía», aseguró Simeone.

Su equipo lo retoma en Cornellá, donde se enfrentará al Espanyol. «La Liga es complicada en cualquier lugar y con cualquier equipo. No ay equipo en la liga que lo haga mal. Cada uno tiene sus momentos. Tienen más contundencia, menos contundencia. Vamos a enfrentar a un equipo que compite muy bien, especialmente de local. Recuerdo contra el Athletic, el Real Madrid, Girona… Tienen un trabajo colectivo muy bueno y tendremos que llevar el partido donde podamos hacer daño», aseguró el Cholo.

Simeone ha probado con un once de rotaciones para visitar Barcelona. El cargado calendario obliga a ello. Por ahí emerge un Azpilicueta que acaba contrato el próximo mes de junio y que es capital en el vestuario. Es un entrenador dentro de un grupo de futbolistas. Tiene capacidad de ver muchas cosas de la situación que atraviesa el grupo. Es una gran alegría haber compartido este tiempo porque seguramente muchas de las cosas que nos ha dicho nos ha ayudado a mejorar como técnico».

Quien no estará disponible será Koke, todavía en la recta final de su recuperación. Simeone espera poder contar con él para el partido de vuelta de semifinales contra el Barcelona. «Echamos en falta a Koke este tiempo que no estuvo. Su importancia dentro del equipo nos permite mejorar en distintos pasajes de la temporada. Contra el Espanyol no estará, esperemos que contra el Barcelona pueda estar. Estando bien es un jugador muy importante».

Durante el parón de selecciones se pronunció en numerosas ocasiones el nombre de Griezmann. A sus 34 años, todavía con uno más de contrato, podría emigrar el próximo verano rumbo a una MLS que siempre le ha seducido. «Las palabras sobran. Hemos hablado mucho sobre Griezmann. Siempre repito lo mismo, no voy a agregar nada a lo que ya dije en su momento», deja claro Simeone.

El Cholo extrae las sensaciones positivas del parón de selecciones. «Hay un montón de futbolistas que están creciendo y mejorando en una temporada muy larga. Giuliano ha ido de menos a más. Está creciendo desde la humildad, el trabajo y lo que el equipo necesita. Con Argentina fue de menos a más contra Uruguay y contra Brasil respondió como hay que responder».