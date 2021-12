Carrasco y Giménez quedarán fuera de la convocatoria, Suárez y Lemar irán directos al banquillo y la buena noticia es la más que probable entrada de Joao entre los elegidos, aunque el portugués no será titular. Simeone prepara el partido de mañana ante el Mallorca con la vista puesta en el del martes próximo en Oporto, aunque es consciente de que un tropiezo ante los mallorquines sería letal para sus intereses.

Los cinco empates sumados en las 14 jornadas que lleva disputadas el equipo obligan al Atlético a aumentar su efectividad si no quiere perder la estela de un Real Madrid que está en una racha espectacular de resultados. Por eso mañana se enfrenta a un dilema porque sabe que el partido del martes en Oporto es vital, pero no ignora que está obligado a ganar a un Mallorca que suma siete jornadas en Liga sin conseguir una victoria, y que llega con bajas importantes en todas las líneas, aunque cuenta con el regreso del japonés Take Kubo, que tras más de dos meses alejado del once por lesión puede volver mañana a la titularidad.

«El Mallorca está trabajando bien, con buen juego, compite muy bien y sus partidos están siendo de resultados muy ajustados a favor o en contra”, dijo Simeone sobre su rival, al que derrotó hace dos temporadas por 3-0 en una actuación estelar de Álvaro Morata. El entrenador argentino fue muy expresivo en la conferencia de prensa, aunque sí quiso explicar su gesto en Cádiz, cuando se dejó caer en el asiento de su banquillo tras el 0-1 de Lemar: «Mi expresión fue la que vieron, alivio porque el partido se rompió, empezábamos a ganarlo y se encaminaba a un triunfo que necesitábamos, pero tengo la misma energía de siempre”.

El Cholo alabó el trabajo del brasileño Cunha, que será titular por primera vez desde que llegó al club, y del que dijo que «viene creciendo bien y está integrándose cada vez mejor en el equipo. Ojalá que siga así con ese crecimiento por el que vino al Atlético».

A expensas de que Simeone no se saque algún as oculto de la manga, como Vrsaljko, la alineación titular ante el Mallorca podría ser la forma por Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Kondogbia, De Paul, Correa, Griezmann y Cunha. Joao estará en el banquillo y tendrá minutos en la segunda parte para que vaya cogiendo ritmo de cara al partido del martes en Do Dragao donde, de verdad, el Atlético se juega su temporada en Europa.