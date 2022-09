Simeone: «Necesitamos ser un equipo, el que lo entienda tendrá más minutos y el que no, no”

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación tras la victoria del Atlético de Madrid por 4-1 frente al Celta de Vigo en el Estadio Civitas Metropolitano. El técnico argentino quiso destacar el gran partido realizado por sus jugadores donde consiguieron la primera victoria del campeonato liguero en su estadio. El próximo partido del equipo rojiblanco será contra el Bayer Leverkusen el próximo martes en Alemania, siendo esta la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Gol Carrasco

«Son muchísimas las cosas que hacemos bien, aunque la gente no las vea. Nos tenemos que comprometer a ayudar a los futbolistas. En cada jugada de cada gol hemos hecho muy buenas jugadas. El equipo se animó mucho en el segundo tiempo, tuvo valentía, estuvo agresivo, estuvo intenso. Hasta el minuto 60 estuvimos muy consolidados, pero teníamos esa ‘hormiga’ y teníamos que hacer el 4-1. Muy contento por los chicos que no vienen jugando, con la gente que no había jugado el otro día y me pone muy contento por el grupo. El equipo esta muy bien y espero que podamos mantenerlo porque son importantes todos. No hay nadie imprescindible».

Mejor partido del año

«Necesitábamos empezar a sumar puntos y fuimos mejorando. Tenemos situaciones para crecer. En el arranque tuvimos pérdidas que nos generaron situaciones claras. Había que correr riesgos. Pero en el tercer gol tuvimos una buena sociedad de la zona defensiva hacia delante. En los cuatro goles hubo mucha contundencia pero mucho criterio para llegar a la zona de gol».

Afición

«Nosotros intentamos que la gente esté bien. Hoy sentí a los hinchas muy cerca, como siempre en la historia de este club. Los goles fueron de bella factura. Necesitamos ser un equipo. El que lo entienda tendrá más minutos y el que no, no».

Cunha

«Cunha es el jugador ideal para el Atlético de Madrid. Está compitiendo con Morata que está muy bien, que está con fuerza, con gol, con gran trabajo para el equipo. Matheus esta fuerte, está muy bien, lo necesitamos porque es un tipo que transmite energía, agresividad, intensidad… Es un jugador que necesitamos».

Sentirse maltratado

«No, es normal que la prensa opine y analice y vea las estadísiticas y las situaciones que hay, pero hay una realidad. Lo importante es ganar y trabajar para que nuestra gente este contenta como lo ha estado hoy. Que esté todo el partido cantando y animando a los jugadores. Eso es lo que necesitamos».

Contento por Grbic

«Entendía que no estaba al cien para jugar y le di la oportunidad a Ivo, muy bien aprovechada y me pone contento porque viene trabajando con mucha ilusión y está bien insertado en el grupo. Cuando uno trabaja, se paga»

Witsel

«Está claro que es mediocampista, tiene un juego y una visión extraordinaria. Entendemos que jugar de líbero le genera sentirse más seguro aún porque no sufre presión de espaldas y juega muy bien de frente, nos permite tener una buena salida y tranquilidad para empezar el juego. Hoy no teníamos a Giménez ni a Savic y hoy cuando nos generaron problemas le pusimos a la derecha. Me pone muy contento porque vino con ilusión, nos da energía y tranquilidad para jugar».