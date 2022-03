Liz Cambage, una de las grandes estrellas de la WNBA y también una de las jugadoras más polémicas del mundo, ha revolucionado las redes sociales durante las últimas horas. La pívot australiana, que acaba de firmar por Los Angeles Sparks, demostró en su visita al programa de cocina de Serge Ibaka, llamado How hungry are you, que no tiene pelos en la lengua ni reparos a la hora de hablar sobre cualquier tema.

Mientras el internacional español cocinaba entrevistaba a la australiana, que mostró su lado más simpático y desenfadado ante las preguntas del jugador de los Milwakee Bucks. Una de las cuestiones de Ibaka fue si ella creía que podría ganar a un jugador de la NBA en un uno contra uno. «Sí, a ti», dijo entre risas la explosiva jugadora, una respuesta que no ha pasado desapercibida en el entorno de la NBA. Por ejemplo, Glen Davis, ex jugador de Celtics y Clippers, se ha referido a ello en redes montando un incendio: «Si fuera Serge retaría a ese uno contra uno en el dormitorio. Lo siento, tenía que decirlo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

Una Liz Cambage que se caracteriza por ser polémica y que ya ha protagonizado varios líos. Hace unos meses, la pívot australiana se enfrentó al Comité Olímpico Australiano por una polémica racial antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y fue noticia por sus exclusivas declaraciones sobre sexo en un reportaje en las páginas de Playboy, donde además posó desnuda.

«Posar para esta revista es celebrar mi sexualidad. Sí, soy una deportista de 2,03 de altura y me encanta tener sexo. Soy humana y eso es lo que hacemos. Parece que por ser deportista no puedo ser sexy, que no está permitido que yo sea así. Todo lo que la sociedad quiere de mi es que me siente, me calle, entrene y juegue. Quiero ser femenina. Toda mi vida me han dicho que me centre en el deporte, pero al final soy humana y lucho por cosas más grandes que el deporte», decía.