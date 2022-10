Shakira y Piqué serán protagonistas en un nuevo programa de televisión

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sigue copando portadas en todo el mundo y la última canción de la artista colombiana también pone el foco en una separación que lleva meses dando la vuelta al globo. Ahora ambos serán protagonistas en un nuevo programa de televisión que se estrenará próximamente.

La relación y la posterior ruptura de Shakira y Gerard Piqué estará en el foco de ‘Anillos de Oro’, un nuevo programa de televisión que prepara TVE y que verá la luz próximamente. Este nuevo formato se centrará en el análisis de las parejas más importantes de nuestro país y la formada por la colombiana y el jugador del Barcelona , en el foco de todos, protagonizará este nuevo programa en uno de sus episodios.

Televisión Española está preparando un nuevo programa llamado Anillos de Oro, un formato con cierta similitud a ‘Lazos de Sangre’. Este formato abarcará a los grandes matrimonios y parejas del ámbito social a nivel nacional, como bien ha adelantado La Razón, que también ha afirmado que el nuevo programa se ha puesto en contacto con una de las ex novias del futbolista aunque esta habría declinado la invitación.

Por el momento no existe fecha para el estreno de este nuevo programa, y no se conocerá hasta que no finalice la emisión de ‘Lazos de Sangre’. Lo único que sabemos es que uno de los episodios tendrá como protagonistas a Shakira y Piqué. Su ruptura sigue siendo de máxima actualidad tras superar la artista colombiana las 30 millones de visualizaciones en su videoclip de ‘Monotonía’ en solamente dos días. Un nuevo tema junto a Ozuna que podría batir récords y donde se lanzan varios daros hacia el futbolista azulgrana, que tampoco está pasando sus mejores momentos en su faceta deportiva.