Shakira es noticia y nada tiene que ver con su música o con su relación con Gerard Piqué, sino por un extraño suceso que le ha ocurrido recientemente y que ha querido compartir en las redes sociales con sus millones de seguidores. Y es que la cantante colombiana ha sido atacada a plena luz del día y en un parque cerca de la zona donde vive con Piqué y sus hijos.

No han sido humanos los que han atacado a Shakira, sino dos jabalíes que es habitual ver por la zona de Pedralbes. Los animales suelen campar a sus anchas por allí, pero ese día se enfrentaron a la artista, a la que acabaron quitando el bolso y casi el móvil: «Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque».

«Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque les he enfrentado», añadió la mujer de Piqué a través de sus historias de Instagram. A pesar de que los jabalíes pueden ser muy agresivos, Shakira se enfrentó a ellos y sus hijos fueron testigos: «Milán di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes».

Todo ocurrió en Pedralbes, una exclusiva zona donde en 2015 la pareja optó por comprarse una casa, pero como segunda residencia. Se dice que Shakira quería acabar en Miami, pero tras la pandemia parece que se van a quedar más tiempo en la Ciudad Condal, pues la cantante incluso ha puesto a la venta la casa que tiene allí. Muy cerca del parque en el que sucedió todo, además, está la mansión en la que la familia vive de manera habitual, una impresionante villa de unos 3.800 metros cuadrados con todo lujo de detalles.