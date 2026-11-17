La Federación de Fútbol del País Vasco se pone como objetivo que su selección autonómica juegue un encuentro en Francia. En concreto, quieren jugar en el País Vasco francés (Iparralde en euskera), una región unida por cultura con la española que en la actualidad no existe como tal (está integrada en departamentos franceses) y que los independentistas vascos colocan en su fantasiosa Euskal Herria.

Tras el amistoso del pasado sábado en Bilbao, un encuentro que acabó convirtiéndose en un aquelarre independentista con cánticos de «español el que no bote» por parte de ultras proetarras, secundados por algunos jugadores, la Federación vasca se lanza a hacer más iniciativas o partidos diferentes con los que poder pedir la oficialización de esta selección.

Y una de ellas es salir de Bilbao, por un lado, ciudad en la que juega desde 2024 y otra de lo que es el País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas de España. Esta selección nunca ha jugado fuera del País Vasco (y sólo jugó en San Mamés, Anoeta y una vez en Vitoria) en lo que a partidos como local se refiere.

Para este objetivo, la selección autonómica del País Vasco quiere cruzar la frontera y que su próximo partido se juegue en Bayona. Esta localidad está en Francia, en la región de Nueva Aquitania y en el departamento de Pirineos Atlánticos, a unos 40 kilómetros de la frontera con España.

Es decir, si la Federación del País Vasco quiere jugar en Bayona, tendría que salir del País Vasco y de España para jugar el partido, que sería ya en terreno francés. La semana pasada, uno de los entrenamientos que hicieron fue en San Juan de Luz, otra localidad de Francia que los independentistas vascos y la Federación de Fútbol consideran como suya.

El objetivo es internacionalizar todavía más su petición de oficialidad y, como han recordado esta última semana, presionar al máximo para conseguir lo que ya lograron en la pelota, que es competir de forma independiente a España.

Cabe recordar que en la selección autonómica vasca juegan futbolistas nacidos en el País Vasco, en Navarra y también en este País Vasco francés, por lo que jugadores franceses pueden hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de Johaneko Louis-Jean, del Athletic, que dejó en ridículo a muchos seguidores de la selección vasca al asegurar que su «sueño» de verdad es el de jugar con Francia.