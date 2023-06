Sandra Pastor, campeona del mundo de XCO por segunda vez consecutiva

La española Sandra Pastor se ha convertido, por segundo año consecutivo, en campeona del mundo de XCO Cross Country Olímpico. Los pasos de Pastor hasta llegar a alzarse con este campeonato del mundo no han sido sencillos, pero sí en un corto lapso de tiempo: 2020 fue el año en el que compite por primera vez y en el que se hace con el campeonato de España, 2022 la convierte en campeona del Mundo, título que revalida este 2023.

Sin embargo, lo más curioso de todo es que Sandra, hasta el 2016, no era una aficionada al ciclismo. Tuvo que hacer frente a una hernia lumbar con 40 años, justo después de haber tenido 3 hijas seguidas, y su cura fue el ciclismo. “Sin darme cuenta empecé a subirme a podiums y se convirtió en una ilusión que crecía cada día”, asegura.

Su entrenamiento comenzó como una terapia y como un proceso de recuperación de una dolencia grave, pero no dejaba de ser un hobbie, puesto que su profesión y dedicación total se centraba en su rol de fisioterapeuta y emprendedora, como única fundadora del centro especializado en deportistas Invicta, Salud Deportiva. Este espacio de su vida fue compartiendo protagonismo con el ciclismo en la medida que sus logros y retos se fueron acrecentando.

Parte de su afición por el ciclismo y de su preparación ha tenido un fuerte apoyo en plataformas tecnológicas como Toteemi, a la cual ha seguido desde su inicio y que considera como “una alternativa más para seguir motivándome sin dorsal. Entiendo ese sentimiento de territorialidad saca lo mejor de nosotros a la hora de luchar por algo, de no dejar de sentir lo que es este deporte, un juego”. Esta plataforma de entrenamiento es la primera en gamificar el ciclismo o su práctica a través de ‘batallas’ y más acciones con la información y datos obtenidos a través de otras Apps como Strava. En este sentido, Toteemi ha contado con la colaboración de Sandra Pastor en el desarrollo y el diseño del concepto de la parte del juego -para mujeres y hombres-, así como de los territorios definidos focalizados en que las usuarias dominen y ganen sus batallas.

Compaginar pasión, trabajo y familia no es nada fácil, aunque para Sandra Pastor no ha sido un obstáculo o impedimento, puesto que hay muchos puntos en común que comparten: “me apasiona mi profesión, porque sigo compitiendo contra el dolor y la impotencia de mis pacientes. Cuando un deportista viene recién operado o lesionado gravemente y me pide volver cuanto antes a la competición o a su entrenamiento normal, se me iluminan los ojos. Me gusta trabajar con ese tipo de objetivos”; objetivos que puede aplicar en su día a día como ciclista.

En 2021 sufrió un accidente en el momento más álgido de su carrera deportiva y tuvo que pasar por quirófano para que le ‘arreglaran’ una rotura en el talón. Fue ahí cuando profesional y paciente se compartieron el objetivo de, en 9 meses, aterrizar en Argentina en un estado digno para competir en la Copa del Mundo XCO 2022. Según Pastor, “no era sólo un objetivo deportivo sino profesional, porque soy fisioterapeuta especialista en deportistas y ahora tenía la oportunidad de arriesgar un poco más, ya que se trataba de mi cuerpo y no el de un paciente”.

El desenlace de esta historia ya es conocido: se alzó con la Copa en 2022 y repitió en 2023. “Tenía que ratificar que yo gané el campeonato del mundo y que podía volver a hacerlo. Esta vez no había barro y todas tenían más papeletas para hacerlo bien… sí… pero seguía creyendo en mí”, explicó, en referencia a las condiciones climáticas de su primer campeonato.

Su futuro pasa, al igual que su pasado y el presente, por su familia, los primeros en aparecer en la cabeza de Sandra al alzar la Copa del Mundo (“somos un equipo y para que yo pueda vivir de esto necesito que ellos estén bien y me apoyen en esta locura”, confiesa), su profesión como fisioterapeuta y sus retos deportivos: “Como metas, el maillot de campeona de Europa en XCM (cross country maratón) y si se puede el mundial, pues también. Me queda solo un año y medio como Master 40 y quiero aprovechar porque es la categoría de las ‘jóvenes’. Con la mirada siempre puesta en los retos y con la constancia y perseverancia de quien sabe que caer es sinónimo de mejora, Sandra Pastor afronta el mañana.