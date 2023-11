Nuevo escándalo sexual de nuevo en la NBA. Josh Giddey, jugador muy importante de los Oklahoma City Thunder, se ha hecho viral por culpa de unas fotos y vídeos junto a una chica supuestamente menor de edad, concretamente una niña de 15 años. Su nombre es Livv Cook y sería estudiante de segundo año de secundaria en Estados Unidos. Un turbio y complicado asunto que está dando mucho que hablar en medios de comunicación y redes sociales al otro lado del charco.

Horas después de destaparse todo, salieron a la luz fotos y vídeos subidos de tono de Livv Cook, la menor con la que supuestamente se acostó con la estrella de la NBA. Sin embargo, en las redes sociales muchos ponen en duda que tenga 15 años viendo el contenido que sube en sus perfiles personales. Ni el jugador ni los Oklahoma City Thunders se han pronunciado al respecto de este escándalo que sacude de nuevo la mejor liga del mundo. Lo que sí ha hecho Giddey es poner en su foto de perfil en Instagram una imagen totalmente negra y deshabilitar los comentarios en sus posts, haciendo que su perfil pueda verse pero sin posibilidad de comentar nada en sus fotos.

Semanas atrás fue la propia Livv publicó imágenes en su perfil presumiendo de haber tenido relaciones sexuales con Giddey y el jugador parecía sentirse lo suficientemente cómodo con ella como para hacer que la gente piense que esto es cierto, pues aparecen juntos en varios vídeos riéndose. «Acabo de follar con Josh Giddey. Él dice hola», escribía ella. Las imágenes fueron publicadas inicialmente por una cuenta anónima que después eliminó la publicación, pero ya era demasiado tarde. El principal problema sería que, según el usuario que publicó todo, ella es menor y tiene 15 años.

La edad de consentimiento en el estado de Oklahoma, según la Defensa Penal del estado, es de 16 años, por lo que Josh Giddey podría tener serios problemas de ser cierto que Livv Cook no llegue a esa edad. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta la verdad sobre su fecha de nacimiento, como tampoco hay pruebas de la fecha en la que se tomaron esas fotos y vídeos de ambos juntos

