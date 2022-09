Carlos Sainz ha comparecido ante los medios tras un día para olvidar después de los fallos de Ferrari en las paradas. El piloto español, que terminó octavo tras una penalización de cinco segundos por unsafe release, se mostró muy molesto y en desacuerdo con el castigo porque considera que no era unsafe release. La sensación del madrileño es que «todo lo que podía salir mal, ha salido mal».

«Mal, muy mal. Todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Mal ritmo en el primer sting, luego muy mala parada y nos ha costado cuatro posiciones. Luego la bandera amarilla, que creo que me he salvado por los pelos, y luego el unsafe release que no era unsafe release porque he tenido que frenar para no llevarme a un mecánico de McLaren puesto que estaban sacando el gato y que no ha sido unsafe release. No acabo de entender la decisión. Por lo demás, bueno, todo lo que podía salir mal ha salido mal», comentó respecto a lo sucedido en el GP de Países Bajos.

Sainz volvió a verse afectado por las malas paradas, especialmente la primera en la que el equipo no estaba preparado: «Hay que analizarlo porque me han llamado muy tarde a boxes, me ha parecido extremadamente tarde y efectivamente no estaban listos. Habrá que analizarlo con calma».

Ahora viene Monza, el gran premio de casa de Ferrari, y el piloto español asegura que tienen que mejorar algunas cosas para poder superar a los Mercedes y Red Bull. «Después de hoy, no preocupado pero no me ha gustado cómo ha ido la carrrera. Hay que encontrar un par de cosas de cara a Monza porque está claro que los Mercedes y los Red Bull en ritmo de carrera van un poco más rápido», explicó Carlos Sainz tras un día nefasto para el español.