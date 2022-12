Rusia libera a la estrella del baloncesto Brittney Griner a cambio del ‘mercader de la muerte’

Rusia y EEUU han realizado el intercambio de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner por el traficante de armas ruso Viktor But, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia y el propio Joe Biden a través de las redes sociales.

Griner fue condenada en agosto pasado a 9 años de cárcel en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas, mientras Bout, conocido como el mercader de la muerte, cumplía una condena de 25 años de cárcel en Estados Unidos. La jugadora de baloncesto se encuentra ya «bajo custodia de responsables estadounidenses», según apuntaron fuentes de la Administración Biden.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022