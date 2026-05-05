Rosalía contraprograma el partido del Atlético con un concierto en Londres a la misma hora

La agenda deportiva y musical se cruza hoy en una coincidencia tan llamativa como complicada para miles de aficionados. El concierto de Rosalía y el decisivo partido de Champions entre Atlético de Madrid y el Arsenal, se celebran a la misma hora, obligando a muchos seguidores a elegir entre dos de los grandes eventos del día.

Por un lado, la artista catalana actúa esta tarde en el O2 Arena de Londres dentro de su gira internacional, con una apertura de puertas a las 18:30 hora local (19:30 en España). La artista catalana no saldrá a cantar hasta las 20:00 (hora local) aproximadamente Coincidiendo de lleno con el comienzo del partido, es un espectáculo que ha generado gran expectación y que reúne a miles de fans en uno de los recintos más emblemáticos de Europa.

Al mismo tiempo, el foco mediático estará también pendiente al Emirates Stadium, donde el Atlético se juega el pase a la final de la Champions League frente al Arsenal. El encuentro arrancará a las 20:00 (hora local) y decidirá quién estará en la gran final de Budapest.

La coincidencia horaria ha provocado un auténtico dilema entre aficionados que también siguen la música de Rosalía o que, directamente, tenían previsto acudir a ambos eventos. Aunque geográficamente ambos se celebran en Londres, la cercanía no facilita la compatibilidad: los horarios hacen imposible disfrutar al completo tanto del concierto como del partido.

Fanáticos de Rosalía y del buen futbol tendrán que tomar hoy una decisión importante y barajar las opciones de a cuál acudir. Bien es cierto, que Rosalía también tiene una fecha más en Londres para el miércoles Algo que puede ser un alivio para algunos y así tener la posibilidad de no perderse nada.

Más allá de la anécdota, la coincidencia refleja la magnitud de ambos acontecimientos. Rosalía continúa consolidándose como una de las artistas españolas más influyentes del panorama internacional, mientras que el Atlético afronta una de las noches más importantes de su temporada, con la oportunidad de volver a una final europea. Esta noche, Londres se divide entre la música y el fútbol. Y los aficionados, entre el ritmo de Rosalía y la tensión de la Champions.