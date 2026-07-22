Ronaldo Nazario lo tiene claro: lo de España a Argentina «fue una paliza»

Fue uno de los protagonistas en el entretiempo en una imagen icónica que pasará ya a la historia, su voz es más que autorizada ya que es poseedor de dos Copas del Mundo, hablamos de Ronaldo Nazario y sus manifestaciones tras el título obtenido este pasado domingo por la selección española en el Mundial 2026 ante Argentina, un partido que calificó de «paliza».

Ha sido a través de su cuenta personal de TikTok donde Ronaldo ha analizado el Mundial 2026 y en concreto la final entre España y Argentina, la cual vio en directo desde uno de los palcos, como invitado especial que participó en el largo descanso del partido.

«Fue un día histórico, tanto en lo deportivo, porque España dominó de principio a fin, como yo esperaba, por otra parte. A España no le salieron los goles y no ganó por la distancia que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido», definía Ronaldo sobre la superioridad que mostró el combinado español sobre el argentino, al que tendría que haber ganado con mayor contundencia en el marcador, que finalizó con 1-0 con gol de Ferran Torres.

«Fue una paliza», esgrimía Ronaldo, que no dudó en calificar el dominio de España así pese al corto resultado, ya que futbolísticamente el encuentro fue un repaso en todos los sentidos, muy evidente atendiendo a las estadísticas de ocasiones y posesión: «La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar. Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugando en conjunto, todos son importantes».

Pero las declaraciones de Ronaldo contra Argentina fueron aún más duras, abriendo los ojos a muchos argentinos que en estos días insisten en ver fantasmas en la derrota de su selección ante la superioridad futbolística española.

«Nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito», recalcaba Ronaldo, que hacía un análisis del camino que había tomado Argentina durante todo el torneo, valorando el juego español: «España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor».

En concreto de España destacó a un jugador por encima del resto. Para Ronaldo, el Mundial 2026 que ha completado Rodri Hernández es suficiente para que se hable del mediocentro como uno de los futuribles candidatos al próximo Balón de Oro, por su peso en el juego de España, dominador y clave tanto en ataque como en defensa: «Es el candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar».