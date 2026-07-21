El reloj de 130.000 euros con el que Ronaldo Nazário eclipsó a Madonna en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 no sólo dejó imágenes para la historia del fútbol, sino también una inesperada protagonista fuera del terreno de juego: la muñeca de Ronaldo Nazário. Mientras Madonna convertía el descanso del partido en un auténtico espectáculo global con una puesta en escena repleta de estrellas, el exdelantero brasileño captaba la atención de los aficionados más atentos a los pequeños detalles. Entre bailes, cámaras y flashes apareció un accesorio que pasó casi desapercibido para la mayoría, pero que los apasionados de la relojería identificaron rápidamente como una de las piezas más exclusivas del mundo: un F.P. Journe Élégante Titalyt de 48 mm, un reloj cuyo precio ronda los 130.000 euros y que combina diseño vanguardista, tecnología poco habitual en la alta relojería y ese componente de exclusividad que convierte cada unidad en un objeto de deseo.

Ronaldo, Madonna y una escena inesperada en la gran final

El descanso de la final del Mundial 2026 estaba llamado a convertirse en uno de los grandes momentos del torneo. Por primera vez, la competición incorporaba un espectáculo musical al estilo de los grandes eventos deportivos estadounidenses, con Madonna como una de las grandes protagonistas y con la presencia de figuras internacionales de la música y el entretenimiento.

La aparición de Ronaldo y Ronaldinho junto a la reina del pop fue uno de los momentos más comentados de la actuación. Ambos exfutbolistas brasileños llegaron al escenario acompañando a Madonna en una escena cargada de nostalgia y referencias a la cultura futbolística.

Sin embargo, mientras las miradas estaban puestas en la coreografía, los cambios de vestuario y la inesperada colaboración entre estrellas del deporte y la música, algunos espectadores repararon en un detalle mucho más discreto: el reloj que llevaba Ronaldo en la muñeca.

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Una pieza de alta relojería que pocos esperaban ver

El protagonista inesperado fue un F.P. Journe Elégante, una creación de una de las firmas independientes más respetadas dentro del universo de la relojería de lujo. La marca francesa se ha ganado un lugar privilegiado entre los coleccionistas gracias a una producción limitada, una enorme atención al detalle y unos diseños que se alejan de los códigos tradicionales de la relojería clásica.

A diferencia de otros relojes de lujo asociados habitualmente a grandes deportistas, el modelo elegido por Ronaldo no busca llamar la atención mediante una esfera cubierta de diamantes o un tamaño exagerado. Su atractivo reside precisamente en lo contrario: una estética sofisticada, reconocible para los expertos, pero mucho más discreta para el público general.

El F.P. Journe Elégante destaca por su peculiar caja de 48 milímetros con una forma inspirada en una silueta tipo tortuga y fabricada en Titalyt, un titanio de grado 5 utilizado por la firma para conseguir ligereza y resistencia. Bajo esa apariencia aparentemente sencilla esconde una tecnología poco común: un movimiento electromecánico diseñado para entrar en modo reposo cuando el reloj no se utiliza y reactivarse automáticamente cuando vuelve a detectar movimiento.

El detalle de la correa: un toque personal de Ronaldo

En la relojería de alta gama, cada elección cuenta, incluso aquellos elementos que pueden parecer secundarios. Ronaldo apostó por una correa en color burdeos, una decisión que aportaba un punto diferente a una pieza ya de por sí singular. Ese pequeño detalle encajaba con la estética del futbolista brasileño, acostumbrado durante toda su carrera a mezclar elegancia y personalidad.

El F.P. Journe Elégante cuenta con diferentes opciones de correas de colores, lo que permite adaptar la pieza a distintos estilos. En el caso de Ronaldo, el tono elegido alejaba el reloj del aspecto más sobrio de la alta relojería tradicional y le daba un aire más deportivo y reconocible.