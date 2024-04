Revolución en Ferrari: el cambio que no se ve desde hace 60 años

En el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se celebra el primer fin de semana de mayo ocurrirá un hecho insólito y tiene que ver con el equipo Ferrari. La escudería italiana abandonará el color rojo por primera vez en 60 años para lucir una monoplaza de color azul y blanco en homenaje a los colores que lució la firma en su día. Así que Carlos Sainz tendrá un equipaje distinto en una carrera en la que buscará la segunda victoria del curso en el Gran Circo.

Ferrari y el rojo es sinónimo de Fórmula 1 pero en este Gran Premio de Miami sucederá algo poco habitual: que la escudería italiana vista de otro color. En concreto, Carlos Sainz y Charles Leclerc lucirán un mono azul y conducirán un coche del mismo tono en la fecha en la que se cumplen 70 años de la llegada de la marca italiana a Estados Unidos.

Ambos pilotos también llevarán el logotipo de HP en el mono, marca que también patrocina al Real Madrid. Es más, durante todo el fin de semana que se celebre el GP de Miami de Fórmula 1 la firma informática pondrá incluso apellido al equipo, que pasará a denominarse ‘Scuderia Ferrari HP’.

Ambas marcas quisieron informar en un comunicado que: «Esta colaboración entre dos de las empresas más emblemáticas del mundo incluye un compromiso compartido para promover la innovación sostenible y acelerar el uso de tecnologías específicas». El acuerdo permitirá además a Ferrari «la integración de los productos y servicios de alto rendimiento» de HP «incluidos equipos y computación adaptativa, tecnología de conferencias, capacidades de impresión» así como «aumentar la precisión de la captación y optimizar el proceso de toma de decisiones estratégicas dentro y fuera de la pista».

El nuevo Ferrari de 2024 honrará al coche con el que John Surtees fue campeón del mundo en la temporada 1964. En aquel año, tras una disputa entre la FIA y el cuerpo nacional de automovilismo de Italia (la ACI), Enzo Ferrari registró a su equipo con el nombre de North American Racing Team. Por ello, Lorenzo Bandini y John Surtees compitieron con un coche azul, siendo este último el único piloto hasta la fecha que ha ganado un Mundial vistiendo el mono de este color.

Durante el idilio de Ferrari con el color azul, denominó a sus dos tonalidades Azzurro La Plata, el color nacional de las carreras de Argentina, de un tono más claro y Azzurro Dino, que era un azul más profundo que lucieron en su día pilotos de la escudería como Arturo Merzario y Clay Regazzoni. En los últimos años Ferrari había jugado con el color granate en Mugello en 2020 y los tonos amarillos que utilizó las pasada temporada en Monza.

Getting that #MiamiGP fit check done early 😮‍💨 pic.twitter.com/p4mRmsR5hf

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024