El Real Madrid no perderá de vista a Allegri durante el Atlético-Juventus de Champions

El Real Madrid estará muy pendiente de Massimilliano Allegri durante el duelo que medirá al Atlético de Madrid y a la Juventus en el Metropolitano. El entrenador italiano es del agrado de una entidad madridista que ya trabaja para la próxima temporada y lo hace aún con la incógnita de quién ocupará su banquillo. A pesar de que Santiago Solari tiene contrato hasta 2021, la derrota ante el Girona sembró muchas dudas en una cúpula que buscará un reemplazo al argentino, salvo que gane la Liga o la Champions. Para ello, el club blanco ya estudia el mercado y el favorito es el actual entrenador de la Vecchia Signora.

El transalpino, asentado en el club de Turín, es un técnico del que se tienen muy buenos informes en el Santiago Bernabéu gracias a un trabajo constante en la Juventus, a la que llevó a dos finales de Champions League (2015 y 2017), una ante el Real Madrid, y a ganar todos los Scudettos que ha disputado.

De hecho, tras la marcha de Zidane el pasado verano, Florentino Pérez le llamó para tratar de convencerle y que se sentara en el banquillo del Santiago Bernabéu, pero finalmente acabó renovando con la Juventus y alegó que no podía dejar tirada al equipo italiano en un proceso de crecimiento con el gran objetivo de la Champions League, único título que se le resiste tanto a él como al club. Además, explicó que no podía abandonar Turín por asuntos familiares que le obligaban a quedarse allí, aunque en ningún momento cerró la puerta para el futuro.

Allegri gusta en el Bernabéu

Ahora, en el Real Madrid se sondea la idea de ir a por Allegri en verano si finalmente Santiago Solari no sigue (en caso de no ganar ningún título) y si la Juventus consigue el gran objetivo, no sencillo, de ganar Champions más Serie A. La liga italiana la tiene ya prácticamente ganada, como los últimos años, pero la Champions es el gran deseo del club italiano.

El fichaje de Cristiano Ronaldo avanzó la obsesión de la Juventus por la Copa de Europa, el título que tanto se le resiste en los últimos años. La Champions es la guinda que le falta al proyecto comandado por Allegri en los últimos cinco años. El técnico se quedó en la Juve porque no quería irse sin ganar la Champions y este 2019 la tiene como prioridad. Para ello, primero tendrá que eliminara a los rojiblancos.

No obstante, pase lo que pase, el Real Madrid estará atento a lo que suceda con Allegri y será una de sus prioridades en el próximo verano si finalmente el proyecto de Santiago Solari no llega a buen puerto este año.