Vinícius lo está jugando todo en el último mes de competición y no está notando el cansancio físico. Uno de sus secretos para mantener el alto ritmo competitivo al que se le está exigiendo lo destapó en sus redes sociales. Se trata de NormaTec

Desde las semifinales del Mundial de Clubes ante el Kashima, en el que Vinicius Júnior no disputó ningún minuto con el Real Madrid, el joven brasileño ha disputado minutos en todos los encuentros del equipo blanco. 14 partidos consecutivos, desde finales de diciembre, Vinicius no ha fallado en los planes de Santiago Solari siendo en los 12 últimos titular, acumulando un total de 945 minutos en poco más de un mes. Y es que el carioca tiene un secreto.

Está siendo muy exigido por Solari el jugador brasileño. Le conocía bien del filial el argentino, que sabía el diamante en bruto que tenía entre sus manos cuando disponía de él para el Castilla. Allí hizo sus primeras diabluras y no tardó mucho en darle la oportunidad con el primer equipo con el que se ha consagrado por méritos propios y no hay quien le saque ahora mismo del once titular. ¿Pero cómo puede mantener este ritmo físico y competitivo el carioca? La solución es sencilla, y la dejo ver en su última publicación en redes: NormaTec Recovery.

Vinicius publicó estos días una instantánea en casa con sus sobrinos bajo el título: “Recuperando al lado de ellos…“. Al brasileño se le podía ver en el sofá con las dos piernas revestidas de una funda que tienen la finalidad de recuperar al deportistas tras el entrenamiento. Su secreto es ese, le está dando uso a la tecnología de NormaTec, unas fundas que generan un “aire comprimido para dar un masaje, activar la circulación de fluidos y agilizar la recuperación“, señala la propia marca en su página web.

El funcionamiento de las fundas es sencillo, “lo primero que experimentará es un ciclo de preinflado, durante el cual las prendas conectadas se adaptarán a la perfección a la forma del cuerpo”, para después pasar al “amasamiento y los golpecitos que se realizan durante un masaje, cada zona de la funda ejerce primero una compresión pulsada y la detiene. Esta secuencia se repite con cada zona de la funda a medida que el programa de compresión va subiendo por la extremidad”.

Cuesta casi 5.000 euros

El circuito que realiza NormaTec en piernas, brazos o cadera (los tres modelos de funda que tiene la tecnología) es ascendente. En el caso de Vinícius y sus piernas, comienza en el pie y termina en los cuádriceps. Primero ejerce una fuerza que comprime y trabaja la zona y luego la mantiene en tensión mientras pasa a otro zona muscular, así sucesivamente. Técnicamente, son tres las fases: pulsos, retención gradual y liberación distal con el fin de generar el reflujo de los fluidos tras realizar actividades de alta intensidad y para alcanzar el descanso máximo de cada parte de la extremidad.

Los precios en los que oscila los pack de NormaTec están entre los 2.000 y los 4.700 euros. Existe una versión básica y otra Pro, con más funciones. De ello depende el precio final de la tecnología, así como el numero de fundas (piernas, brazos y cadera). En el caso de Vinicius, es probable que se decantara por la opción Pro con el modelo solo de piernas, que asciende a 3.795 euros.