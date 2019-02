Vinicius: “Desde mi llegada Benzema me ha ayudado mucho”

Vinicius hizo un gran partido ante el Ajax, aunque él todavía no se ve titular indiscutible en el Real Madrid

Vinicius Júnior ha mostrado cautela pese a su buen juego en la victoria merengue en Ámsterdam contra el Ajax (1-2) en la ida de los octavos de final de la Champions, negando que se vea titular “con toda la plantilla disponible”.

“No me veo titular asentado con toda la plantilla disponible. Es una plantilla muy fuerte y quien empiece cada partido debe dar lo mejor para ganar”, comentó Vinicius ante los micrófonos de Movistar Plus desde el Johan Cruyff ArenA.

“Tenemos que sufrir para ganar la Champions. El equipo está preparado para eso, para sufrir en la primera parte y ya en la segunda jugamos mejor y conseguimos ganar, que es lo más importante”, admitió el joven ariete brasileño.

Además, Vinicius reiteró que el club madridista respalda por completo el videoarbitraje. “Nosotros siempre estamos a favor del VAR, de hacer las cosas correctas”, indicó al respecto, aunque sin mencionar el posible 1-0 que se le anuló al Ajax por fuera de juego.

Por último, habló sobre la química que tiene con Benzema: “Desde mi llegada a Madrid, Benzema me ha ayudado mucho y yo hago mucho para ayudarle, igual que lo hace él para ayudarme y ayudar al equipo”.