Solari: “El Ajax jugó a veces al límite del reglamento”

Santiago Solari compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación tras el Ajax de Amsterdam - Real Madrid, partido de ida de octavos de final de la Champions League. El argentino se mostró muy satisfecho con el resultado y elogió el trabajo de los suyos.

Como no podía ser de otro modo, Santiago Solari se marchó satisfecho del Johan Cruyff Arena este miércoles. El Real Madrid consiguió un gran resultado (1-2) frente a un Ajax que hizo un muy buen partido. Los blancos supieron sufrir y golpear cuando tuvieron la oportunidad. Así castigaron a los holandeses, que jugaron con una intensidad tremenda todo el dulo. El técnico argentino elogió el trabajo de los suyos, aunque advierte de que la eliminatoria de octavos está abierta y de lo dura que será la vuelta en el Bernabéu.

El Ajax y su presión

“El Ajax guardó energía para este partido y hoy la sacó toda. Nos obligaron, nos encerraron, nos quitaron la pelota… Con agresividad, a veces al límite del reglamento, tratando de aprovechar todos los resquicios que da el juego. Esto es la Champions, ya son octavos, no hay ningún equipo que no sea muy bueno. Nos ha hecho trabajar mucho para ganar”.

Asensio

“Estoy especialmente contento por Asensio, por cómo jugó y por su gol. Ha salido de esa lesión, está trabajando bien. Esta es la manera de jugar más minutos. Entró muy bien e hizo un gol muy importante. Ha jugado ya tres partidos tras su lesión, en todos muy bien y cada vez mejor. Hoy ha certificado ese crecimiento haciendo todo lo que tenía que hacer desde que entró, no sólo por el gol, que es muy importante. Cómo encaró, cómo retuvo la pelota, cómo defendió… Y su agresividad para llegar al gol”.

VAR

“No tenemos elementos los entrenadores, no tenemos monitor. Vemos la jugada, nos fiamos de lo que digan los árbitros o el VAR. No he visto nada todavía, lo siento”.

Fortaleza

“Hemos sabido jugar el partido cuando debimos jugarlo, trabajarlo cuando tuvimos que hacerlo, sufrirlo… y marcar cuando generamos las ocasiones. Eso demuestra fortaleza de los jugadores y del grupo”.

Bale

“Estoy muy contento con la actuación de todos. Hizo falta que todos dieran el máximo, si no lo hubieran hecho difícilmente hubiéramos ganado aquí”.