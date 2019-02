De Zidane a Solari: tu cara me suena

Santiago Solari y Zinedine Zidane tienen muchas similitudes, parecidos que hacen creer al madridismo. El equipo se ha recuperado de la mano del entrenador argentino, cuyo método es similar al del técnico francés, que hizo historia en el banquillo merengue antes de marcharse el pasado verano.

Santiago Solari ha devuelto la ilusión al madridismo. Le ha costado, porque los inicios no fueron nada sencillos, pero el Real Madrid se ha recuperado y atraviesa su mejor momento de la temporada. Una situación ideal, porque en estas semanas es cuando se empiezan a disputar de verdad los títulos. Esta semana, el conjunto merengue empató en el Clásico copero del Camp Nou y asaltó el Wanda Metropolitano en el derbi madrileño.

La mejoría es más que evidente. El equipo está mucho más fresco, defiende mejor y ataca con mucho más sentido. Benzema y Vinicius destacan por encima del resto, pero Sergio Ramos vuelve a ser un mariscal, Reguilón cumple con nota, Lucas Vázquez siempre al servicio del equipo… Solari ha cambiado la cara al Real Madrid, y hay muchas similitudes entre el argentino y Zidane, que hizo algo parecido cuando se hizo cargo del equipo blanco allá por 2016. A continuación enumeramos los 10 parecidos entre Solari y Zidane que hacen creer al madridismo:

-Llegaron tras goleada del Barcelona

Zidane sucedió a Benínez semanas después de que el Barça asaltara el Bernabéu y ganara 0-4 en casa del máximo rival. Algo parecido a lo que ocurrió este curso, pues el Real Madrid de Lopetegui cayó en el partido de la primera vuelta de Liga ante el Barcelona por 5-1 en el Camp Nou. Una sonrojante derrota que acabó costando el puesto al vasco.

-Antonio Pintus a los mandos

Zidane apostó por el preparador físico italiano, al que conocía a la perfección. Y su trabajo fue clave para que el Real Madrid ganara tantos títulos en la etapa del francés como técnico. Lopetegui defenestró a Pintus porque llegaba con su propio equipo, pero Solari le ha dado los mandos de la preparación física y el equipo lo está notando muchísimo.

-Reforzados del Camp Nou

Los primeros Clásicos de Zidane y Solari como entrenadores del Real Madrid reforzaron a ambos. En la 2015/16, el conjunto blanco venció al Barcelona por 1-2 en la Ciudad Condal, una victoria que cargó de moral a los merengues. Con Solari, el Real Madrid empató en la ida de semifinales de la Copa del Rey (1-1) con una primera parte brillante.

-Decisiones arriesgadas

Ni a Zidane ni a Solari le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones importantes… y arriesgadas. El francés, por ejemplo, apostó por Asensio por delante de jugadores a priori con mayor estatus porque le veía preparado para jugar y aportar. Otra de sus decisiones fue dar menos minutos a James Rodríguez, que acabó saliendo. Solari ha sentado a Isco, una decisión controvertida, y ha apostado por jugadores como Vinicius, Marcos Llorente o Reguilón.

-Subieron del Castilla para enderezar el rumbo

Ambos se hicieron cargo del banquillo del primer equipo en idéntica situación. Eran técnicos del Castilla y subieron para tratar de enderezar el rumbo en tiempos convulsos y con el equipo casi hundido. Zidane lo logró, y de qué manera… Solari va en buen camino.

-El vestuario es una piña

Salvo los jugadores que no tienen minutos, como James en su momento o Isco, el vestuario es una piña con Solari al igual que lo era con Zidane. Los jugadores van a muerte con el entrenador, y en el terreno de juego se nota. La comunión es total, y se está volviendo a recuperar ese feeling con la grada.

-Ganaron Champions con el Real Madrid como jugadores

Tanto Zidane como Solari sabían lo que era ganar una Champions League como jugadores del Real Madrid antes de sentarse en el banquillo blanco. De hecho, ambos ganaron juntos la Novena en la temporada 2001/02 con alquel inolvidable golazo de volea del francés.

-La Liga no se tira

El Real Madrid tiene muy difícil ganar la Liga esta temporada, como lo tenía aquel equipo que cogió Zidane tras la destitución de Benítez. Pero, tanto el francés como Solari, tienen como prioridad que su equipo pelee el campeonato doméstico hasta el final, hasta la última jornada.

-La encrucijada con Bale

Gareth Bale no acabó del todo satisfecho con su papel secundario en los últimos meses de Zidane en el banquillo. Ahora, podría vivir la misma situación. Solari no se casa con nadie, y Vinicius y Lucas Vázquez están muy bien. El galés debe ganarse el puesto para ser titular, no lo será sólo por estatus.

-El Plan B

Solari quiere tener enchufados a todos sus jugadores. Con Zidane fue clave el famoso Plan B, los teóricos suplentes que ayudaron muchísimo al equipo, sobre todo en la temporada del doblete de Liga y Champions League. El argentino quiere que ocurra algo parecido este curso. Ha enchufado a futbolistas como Marcos Llorente, Reguilón, Odriozola o Ceballos, y quiere hacer lo propio con Asensio, Marcelo o Mariano. Isco parece un caso cerrado. Ni está ni se le espera.