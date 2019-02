De Lopetegui a Solari: ¿cómo ha cambiado el Real Madrid?

El Real Madrid llega al Camp Nou en el mejor momento de la temporada. La última visita al Barcelona supuso el despido de Lopetegui. Mucho han cambiado las cosas, a mejor, para los madridistas desde entonces

El Real Madrid regresa al Camp Nou este miércoles, al mismo estadio que puso el último clavo sobre la tumba de Julen Lopetegui, tras la derrota por 5-1. El conjunto blanco tocó fondo en su última visita al Barcelona, tras encadenar una de las peores rachas de la historia del club, que terminó con el técnico vasco destituido. Solari fue el encargado de recoger el testigo y, tras un inicio dubitativo, los blancos han recuperado su mejor forma. ¿Qué ha sido lo que ha cambiado desde entonces?

Principalmente, el conjunto madridista se ha reencontrado con el gol. La marcha de Cristiano Ronaldo el pasado verano hacía saltar la pregunta de cómo iban a suplir los blancos los 50 goles por temporada que aseguraba el portugués. Pese a que en principio, los blancos cerraron filas y se repartían las tareas anotadoras, los problemas de cara a puerta comenzaron a hacerse evidentes, hasta el punto de ser inaceptables.

El gol, un problema con Lopetegui

Los madridistas generaban ocasiones de manera muy clara, pero fallaban todo. No había forma de que el balón entrase y Bale y Benzema quedaban en evidencia. Además, Vinicius no contaba con la confianza de Lopetegui para tratar de sacar las castañas del fuego en momentos determinantes, en los que el equipo necesitaba más.

Por si fuera poco, las principales estrellas del conjunto madridista arrastraban el esfuerzo realizado durante la pasada temporada, en la que el Mundial terminó por dejarles fundidos. Ni Modric no Kroos, los dos grandes carburadores del juego del equipo, estaban en un buen momento de forma. Lógicamente, los blancos lo notaron y, durante el último mes del ex seleccionador en el banquillo, su juego distaba mucho de las expectativas y, sobre todo, de lo esperado.

También entra en juego que Isco, a quien Lopetegui encomendó los galones del equipo, fue operado de una apendicitis que le mantuvo un mes apartado de los terrenos de juego. Desde su vuelta, no ha encontrado el tono y Solari le ha relegado al banquillo. Además, durante su ausencia, los blancos se han encontrado de nuevo con su estilo y con el buen juego, por lo que ahora mismo, la situación del malagueño no tiene pinta de ir a mejor.

Lo cierto es que el Madrid que llegó en noviembre al Camp Nou se parece muy poco al de hoy en día. Los blancos se han reconciliado con el gol y han mostrado su mejor versión en los últimos partidos. Desde hace un mes, este equipo parece totalmente distinto al que terminó 2018 y afrontan la eliminatoria ante el Barcelona con todas las garantías para plantarle cara a su máximo rival.

Vinicius, factor clave

Una de las consecuencias que ha traído consigo la llegada de Solari al banquillo ha sido la confirmación de Vinicius. El brasileño llegó para alternar su presencia en el primer equipo con el Castilla. Sin embargo, ha demostrado estar más que capacitado para ser uno de los hombres clave de este equipo. Con él en el equipo, a los blancos se les abren las opciones en ataque, pues cada vez que logra conectar con el balón, es capaz de generar situaciones peligrosas.

Pero es la única mejoría a recalcar en el ataque blanco. Benzema ha aparecido para convertirse -por fin- en el líder del tridente blanco. Acostumbrado a estar a la sombra de CR7, en el último mes ha tomado las riendas de la ofensiva madridista y presenta sus mejores goles de cara a gol desde que llegó al Bernabéu.

Por si fuera poco, Bale está de vuelta. Aunque en su último partido no cumplió con las expectativas, antes de su lesión se encontraba en un gran momento de forma. Si no juega en el Camp Nou, su sitio lo ocuparán o Lucas, que se ha ganado un hueco en el once desde la llegada del argentino, o Asensio, que ha vuelto por fin de su lesión.

El mejor nivel de Modric, Kroos y Casemiro

Además, Modric -principalmente-, Kroos y Casemiro están en un gran momento de forma, al que hay que sumar el de otros jugadores que en principio eran de segunda línea como Ceballos y Llorente.

El Real Madrid que se presenta en estas semifinales de Copa del Rey no tiene nada que ver con el que sucumbió en Barcelona. Los blancos se llevaron una manita que, en parte, se podía esperar viendo la dinámica que llevaba el equipo. Hoy por hoy, los blancos son otros y tienen argumentos para confirmar que están en el mejor momento del curso.