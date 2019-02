Tremendo enfado en el Real Madrid: llegarán con menos de descanso a los dos Clásicos de Copa

El Real Madrid ya estaba bastante molesto por el hecho de contar con 27 horas menos de descanso que el Barcelona para la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto de Santiago Solari disputó su partido de Liga cerrando la jornada del domingo, mientras que el Barcelona se enfrentó al Valencia el sábado a las 18:30 horas, con una considerable ventaja en cuanto a descanso para los culés. Sin embargo, ese enfado ha crecido después de conocerse que también saldrán perjudicados para la vuelta.

En el seno del equipo blanco, pese a que jugaron el jueves en Copa contra el Girona la vuelta de cuartos, consideran que les han dado gato por liebre en este asunto y que, como viene siendo costumbre, Roures, Tebas y su imperio mediático televisivo andan por detrás.

Sin embargo, desde el club blanco esperaban que los horarios para la jornada 25, el fin de semana previo al partido de vuelta de semifinales, fuese más justos con ellos y el partido contra el Levante en el Ciudad de Valencia se coloque cuanto antes. Pero todo lo contrario: domingo a las 20:45.

El Barcelona, como era de esperar, jugará el sábado (16:15) de esa jornada al tener su compromiso de octavos de final de Champions esa misma semana ante el Lyon con fecha de martes. En este caso la diferencia aumenta hasta las 28 horas y 30 minutos.

Los blancos ya saben que no les van a regalar nada en una eliminatoria a cara de perro con los culés. No sólo los arbitrajes y el VAR están bajo sospecha, el descanso –como es obvio– también favorecen a un Barcelona que necesitaba una ayuda extra.

En el seno del club blanco no entienden esta decisión injusta y que puede condicionar una eliminatoria tan igualada. Esa semana los blancos no tienen partido entre semana y consideran que debería jugarse el sábado contra el Levante. Por ello, no descartan solicitar a la Liga un cambio de fecha.