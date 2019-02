Vinicius tiene muchas opciones de ser titular en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará al Barcelona y al Real Madrid. En su anterior visita al Camp Nou, Lopetegui le descartó y vio el partido desde la grada

Mucho ha cambiado la vida para Vinicius desde aquel 28 de octubre de 2018. Aquella tarde, el joven brasileño conoció el Camp Nou, aunque no como él esperaba. Julen Lopetegui decidió convocarle para el duelo ante el Barcelona, pero finalmente optó por descartar a un atacante que vio el 5-1 que los azulgranas endosaron al Real Madrid desde la grada.

Especialmente sonada fue aquella decisión de Lopetegui porque el Real Madrid luchó para que le quitaran una de las dos amarillas que Vinicius vio con el Castilla frente al Celta B. Después de que el Comité diese la razón a los blancos, el entrenador vasco se llevó al atacante a la Ciudad Condal, no le permitió jugar con el filial madridista ante el Fuenlabrada y terminó descartándole en el último momento. Una decisión que no gustó a una cúpula que terminaría despidiendo a Julen horas después de aquella derrota.

El club decidió que Solari se hiciera cargo del equipo en la tarde-noche de aquel lunes, un día después de la debacle del Camp Nou. El martes dirigió por primera vez al equipo con Vinicius siendo uno más y frente al Melilla en Copa del Rey, un días después, era titular por primera vez. Desde ese momento, el crecimiento de Vini en el Real Madrid ha ido a más.

Solari le ha otorgado una confianza que Vinicius no ha dudado en aprovechar. Además, el Santiago Bernabéu le quiere y sus compañeros, especialmente los más veteranos, el arropan siempre. Vini corresponde con un crecimiento superlativo partido a partido. Siempre ha demostrado una gran calidad, pero en cada encuentro refleja que cada vez entiende mejor el juego, lo que le ha llevado a ser un jugador casi imprescindible en el frente ofensivo. No hay nadie en la plantilla madridista con las virtudes de un futbolista que tiene ganas de comerse el mundo.

En unas horas volverá a emprender el viaje que ya realizó hace tres meses, pero en esta ocasión las cosas son muy diferentes. Vinicius tiene muchas opciones de ser titular, aunque Solari deberá elegir. El ’28’, Lucas y Bale pelean por dos puestos en la delantera, por lo que uno deberá ver la ida de las semifinales desde el banquillo. No obstante, si fuera Vini el elegido para no ser titular, es muy probable que en la cabeza del entrenador esté la posibilidad de darle minutos avanzado el partido. Lo que es seguro es que en esta ocasión no será el descarte.