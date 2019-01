Girona – Real Madrid: El Madrid quiere otra ronda

El Real Madrid buscará estar en las semifinales de la Copa del Rey ante el Girona. Los madridista tienen ventaja, pero los catalanes tratarán de lograr la remontada

El Real Madrid busca otra ronda. Los hombres de Santiago Solari están a tres partidos de plantarse en una final de la Copa del Rey y, para ello, deberán hacer buena la renta cosechada en la ida de los cuartos de final ante el Girona. Los blancos ganaron 4-2 en el estadio Santiago Bernabéu en un duelo frenético, donde los gerundenses dieron la cara y demostraron una gran efectividad al aprovechar al máximo las dos oportunidades que tuvieron.

El vigente campeón de Europa es consciente de que no se puede pensar que la eliminatoria está sentenciada. La ventaja de dos goles es cómoda, pero no definitiva, por lo que salir más concentrado que en Butarque, donde el Leganés no tardó en abrir la lata y, si no llega a ser por Keylor Navas, la gesta pepinera podría haber estado cerca, se antoja clave para poder alcanzar las semifinales. Una ronda que los madridistas no pisan desde 2014, última vez que levantaron la competición del K.O.

Solari optará por un once de plenas garantías. Keylor Navas será el portero titular, Sergio Ramos saldrá de inicio y Bale tiene muchas opciones de partir desde el principio tras reaparecer frente al Espanyol con gol. El resto del equipo alternará, aunque lo que parece confirmado es que no hará muchas rotaciones. La Copa se quiere este año por el Santiago Bernabéu.

La ilusión del Girona

Por otro lado, el Real Madrid se medirá un Girona al que no le están acompañando los resultados en los últimos partidos y que este año sólo ha ganado dos encuentros en su casa, donde perdió en Liga 1-4 ante el Real Madrid, pero que está dispuesto a intentar meter todo el miedo posible a su rival si este no sale con la concentración necesaria.

El conjunto catalán tiene un partido importante en casa ante el Huesca el fin de semana y podría continuar con su política de rotaciones en la Copa, más después del gran esfuerzo del pasado domingo ante el Barça, donde se desgastó mucho y no se echó atrás pese a la expulsión de Bernardo, que será uno de los titulares que ponga Eusebio.

El técnico vallisoletano también debe decidir si apuesta por su goleador, Cristhian Stuani, que en la ida del Bernabéu no jugó y que se perfila como el mejor aval para buscar una remontada para seguir haciendo historia en el torneo del K.O. Para afianzar este sueño, dejar la portería a cero, lo que no consigue desde el 10 de noviembre, se antoja clave.