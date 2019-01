Solari: “Todos los amantes del fútbol disfrutan de Benzema”

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación en Cornellà-El Prat. El Real Madrid ganó tras un buen partido al Espanyol (2-4). El equipo blanco sigue en tercera posición en Liga

Con tres puntos más en Liga, y tras las buenas sensaciones mostradas en Cornellà-El Prat, Santiago Solari compareció ante los medios tras la gran victoria del Real Madrid ante el Espanyol (2-4).

Florentino Pérez bajó al vestuario

“Estaba hablando con los jugadores, sobre todo con Sergio Ramos que estaba tocado y con Varane para comentar la expulsión”.

Sergio Ramos

“Tiene un golpe, no ha podido continuar, evaluaremos durante la semana. Esperemos que esté en los próximos partidos”.

Dinámica del equipo

“Nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo para estar lo mejor posible. Cada partido es un partido nuevo. Estamos contentos con lo que hicimos. Pudimos terminar jugando más tranquilos pero la expulsión cambió. Tenía pensado otra cosa, pero cuando te expulsan a un central hay que modificar la defensa”

Benzema

“Siempre hace partidos completos. Hoy marcó dos goles preciosos, pero todo esto confirma lo que viene haciendo esta temporada y la mayor parte de su carrera. Ha hecho un partido para enmarcar, no es una novedad. Viene jugando a un altísimo nivel. No me sorprende, pero sí que lo disfruto. Todos los amantes del fútbol lo disfrutaron, no solo los hinchas del Real Madrid”.

La actuación de Benzema

“Karim significa generoso. En su juego, hace mejor a sus compañeros, y en sus esfuerzos. Está teniendo un gran año. Ha redondeado un partido espectacular”.

¿Se mira con lupa a Benzema?

“Con microscopio. Puede ser”.

Gareth Bale

“Tiene gol, es contundente y apenas entró marcó, que eso siempre viene muy bien. Esperemos que vaya agarrando forma competitiva. La forma física la tiene porque se cuida mucho y trabaja. La lástima es que cuando entró después tuvimos un jugador menos. Tiene un gran poderío físico.

El esfuerzo del equipo

“Mérito total de los futbolistas, que han hecho un gran partido, han presionado, han jugado, han mantenido la pelota. Ha sido un partido muy completo hasta el final. Defendimos el resultado tras la expulsión de Varane. Tienen un gran mérito”.

Vinicius para Solari

“Todos los jugadores son claves, desde el primero hasta el último. Un equipo es la suma de todos los jugadores. Que todos estén bien y que vuelvan los que no están ahora. Vinicius, Bale y Courtois y Keylor. Y Ramos y Nacho… todos”.

El Madrid sigue encajando goles

“También es bueno que solo nos llegaran una vez en el primer tiempo. Trataremos de estar más atentos. Me quedo con el global del partido. Ha sido un muy buen primer tiempo. Y el segundo tiempo también, por la misma senda. El partido cambió solo con la expulsión de Varane. Entonces defendimos el resultado que ya habíamos conseguido”.

Cambio en el equipo

“Venimos trabajando muy bien desde hace tiempo. Hemos hecho buenos partidos desde antes. Es cierto que en las tres últimas jornadas hemos marcado muchos goles, hemos ganado bien. Pero antes había partidos muy buenos con gran esfuerzo”.

Isco y Ceballos no jugaron

“Todo jugador que no juega siempre está dolido. Es comprensible. Podía haber entrado alguno de ellos, pero sufrimos una expulsión y tuvimos que recomponer la defensa”.