Sarabia vuelve a casa… en el escaparate

Pablo Sarabia se ha destapado como uno de los mejores mediocentros de la Liga y llega al Bernabéu bajo el foco del Real Madrid. El jugador es una ganga, tiene una cláusula de rescisión de 18 millones y no ha renovado, lo que ha hecho que los grandes empiecen a interesarse por él.

El Sevilla se presenta en el Bernabéu este fin de semana con el objetivo de asentarse en los puestos de Liga de Campeones y lo hace con un jugador que está marcando diferencias este curso en la Liga. Pablo Sarabia se ha revelado como uno de los mejores mediocentros del campeonato, lo que le ha llevado a llamar a las puertas de la Selección, aunque aún no ha sido convocado por Luis Enrique. No queda ahí, pues su gran rendimiento durante esta primera mitad del curso ha despertado el interés de varios equipos, entre ellos el del Real Madrid.

Sarabia se ha destapado como el mejor jugador de la entidad sevillista este curso. Desde que comenzara la temporada, el madrileño no ha dejado de demostrar que está preparado para liderar a un equipo que ha llegado a estar a la cabeza de la Liga este curso. Además, ha sacado su lado más goleador, haciendo un total de 15 goles y repartiendo ocho asistencias hasta el momento.

El jugador disputa su tercera temporada en el Sánchez Pizjuán, pero no ha sido hasta esta cuando ha empezado a interesar de verdad a los grandes. Fichó del Getafe por una irrisoria cantidad de 400.000 euros, convirtiéndose en uno de los últimos grandes fichajes de Monchi, pero su valor hoy por hoy se ha disparado. Sin embargo, no deja de ser una ganga, pues su cláusula es de 18 millones, hecho al que hay que añadir que aún no ha renovado con la entidad de Nervión, con la que termina su contrato en 2020 y que ha provocado que salten todas las alarmas.

Formado en la cantera madridista, este sábado vuelve al Bernabéu como rival, pero con un examen que pasar. Sarabia se presenta como una amenaza para el equipo de Solari, que llega en horas bajas. Además, el jugador ya sabe lo que es marcar en el feudo madridista, lo hizo en su última temporada como azulón, en un partido que terminó con victoria madridista por 5-1.