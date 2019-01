El Real Madrid recibe al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Santander. El conjunto blanco busca dar una alegría a su afición ante un conjunto sevillista que tampoco llega en su mejor momento, tras ganar uno de los últimos seis partidos del campeonato.

El Real Madrid buscará darle una alegría a su afición y lo hará ante un Sevilla de capa caída. Ninguno de los dos conjuntos llega en un buen momento, pues los blancos atraviesan la peor crisis que se recuerda en los últimos años, mientras que los andaluces encadenan una victoria en sus últimos seis encuentros ligueros, lo que les ha hecho descolgarse de la lucha por el título. Igualados a puntos, los de Solari tratarán de superar a los sevillistas para calmar los ánimos de un Bernabéu que no está para muchas fiestas.

El Real Madrid ofreció una imagen malísima ante el Leganés en el último partido de Copa. El conjunto madridista no encuentra su fútbol ni su idea con Solari en el banquillo. A ello hay que sumarle una plaga de lesiones sin precedentes, que ha ido mermando al equipo desde el comienzo de la temporada. Esto se traduce en 18 partidos del argentino, en los que el equipo no termina de convencer y, de no ganar al Sevilla, quedaría más que cuestionada su posición en el banquillo.

Pero en frente estará un rival que no ha sacado nada positivo en el Bernabéu en los últimos 10 años. De hecho, a lo largo de esta década, es el único equipo que ha perdido los 11 encuentros que ha disputado en el feudo madridista. El conjunto dirigido por Machín buscará cambiar esa tónica -como hizo hace apenas dos semanas la Real Sociedad- y de paso tratar de dar un golpe sobre la mesa en lo que se refiere a la lucha por acabar entre los cuatro primeros del campeonato.

Isco volverá al banquillo

Tras la titularidad en Butarque en Copa, Isco volverá de nuevo al banquillo este fin de semana. Algo que deja ya de llamar la atención y se ha convertido en lo habitual. Y es que ni las bajas han provocado que el malagueño se cuele en el once de Solari, lo que ha provocado el enfado del entorno del jugador, que no entienden el por qué de su suplencia.

Sí que estará Benzema, aunque no recuperado del todo de su mano. El francés esperará a jugar ante el Sevilla y después podría operarse. También podría estar Courtois, que volvió a entrenar con normalidad tras su lesión. Aunque la vuelta del belga no está tan clara, pues se desconoce si está totalmente recuperado y Keylor ha rendido a gran nivel en los últimos encuentros.

Otra de las dudas será la presencia de Marcelo. El brasileño fue ‘castigado‘ en el último encuentro liguero y su rendimiento ante el Leganés invita a pensar que también podría empezar desde el banquillo. Así las cosas, los blancos podrían disponer de un once con Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas, Benzema y Vinicius.

Por su parte, el Sevilla llega al Bernabéu con las bajas de Nolito, Gonalons y Roque Mesa, que se retiró con molestias musculares del último partido de Copa y no estará ante los blancos. Así, Machín podría formar en el coliseo blanco con: Vaclik; Kjaer, Carriço, Sergi Gómez; Navas, Banega, Amadou, Escudero; Sarabia; Ben Yedder y André Silva.