Ceballos vuelve a territorio hostil

Dani Ceballos se reencontrará con la afición del Betis en su vuelta al Bentio Villamarín. Los verdiblancos volverán a pitar al madridista cuya salida del equipo sevillano fue polémica

Dani Ceballos vuelve a su casa, aunque no tendrá el recibimiento que desearía. El de Utrera tendrá que soportar una vez más como la afición del Betis, ‘su’ Betis, que le increpa por visitar el Benito Villamarín con la camiseta del Real Madrid puesta. Ya le sucedió la temporada pasada, cuando fue pitado y recibió diferentes cánticos ofensivos, y parece que volverá a suceder en esta ocasión. Y es que su marcha del club sevillano tuvo su polémica.

El curso pasado ni siquiera jugó un minuto, pero ahora la importancia de Ceballos en el equipo madridista es mayor y tiene muchas opciones de partir como titular frente a su ex equipo, por lo que los pitos se pueden multiplicar de manera notable durante todo el partido. Algo que molesta e hiere al jugador, tal y como ha reconocido públicamente.

“Cuando vuelvo al Villamarín, y me silban, estoy bastante dolido. Todo lo que hice para el club fue positivo. Toda la mierda me salpicó a mí y el club se lavó las manos. El afectado es el jugador, que parece que es el malo de la película. Todo el mundo piensa que me fui por la puerta de atrás y es realmente falso, porque yo soy bético y a mí, cuando voy al Villamarín y me silban, me duele. En cuatro años di todo por el equipo. Fui la tercera venta más cara de la historia del Betis y, sin embargo, eso a mí no me lo reconocen”, sentenció en una entrevista a Jugones durante el último parón por selecciones.

Estas palabras provocaron un cruce de declaraciones que lo único que han provocado es que la crispación crezca. La parroquia verdiblanca no le perdona su marcha al Real Madrid, a pesar del dinero que dejó en las arcas del club, y como le sucede a Sergio Ramos cada vez que visita el estadio del Sevilla, las broncas se repiten.

División de opiniones con la Selección

El pasado 15 de octubre, Ceballos visitó el Benito Villamarín con la camiseta de España. El combinado nacional se enfrentó a Inglaterra y el madridista fue uno de los principales protagonistas. Durante la sesión previa al encuentro celebrada en el Benito Villamarín recibió pitos por parte de un sector de la afición, mientras que durante el partido los aplausos se mezclaron con los silbidos.

De hecho, parecía que tras el encuentro las relaciones entre la afición del Betis y Ceballos era mejor. “En este campo me siento muy querido. Venir al Benito Villamarín con la Selección es un paso más”, declaró el jugador. Pero tras las últimas palabras del andaluz, donde trató de defenderse, todo se volvió a torcer, por lo que le espera una noche complicada en la que ha sido su casa.