Inda: “El entrenador preferido de la cúpula del Real Madrid es Allegri”

Allegri, actual entrenador de la Juventus, es el preferido para entrenar al Real Madrid la próxima temporada, tal como adelantó en 'El Chiringuito' el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Sería el primer candidato al banquillo del Bernabéu si Solari no sigue, como es lo más probable, en verano. El técnico italiano está obsesionado con ganar la Champions con la Juventus y sólo saldrá si lo consigue. Los otros tres candidatos top que maneja Florentino Pérez son Mourinho, Pochettino y Jurguen Klopp

El Real Madrid ya trabaja para la próxima temporada y lo hace aún con la incógnita de quien ocupará su banquillo. Santiago Solari tiene contrato hasta 2021, pero si no gana ningún título de los dos ‘grandes’ (Liga o Champions) su continuidad será historia. Para ello, el club blanco ya estudia el mercado y el favorito para la cúpula, según desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, es Massimilliano Allegri, el técnico de la Juventus.

“Massimiliano Allegri es el entrenador que quiso el verano pasado y el que quiere el próximo verano. Es un entrenador con el que habló personalmente el verano pasado y le llamó por teléfono. Desde entonces Florentino Pérez no se le va de la cabeza Allegri”, dijo Eduardo Inda.

Además, el director de OKDIARIO también reveló que Pochettino “se va por imposible porque Levy no lo suelta y tiene un contratazo. Se puede dar la circunstancia de una carambola que deje todo ordenado. Allegri pueda ir al Real Madrid y Zidane a la Juventus si se da la carambola adecuada. Allegri es el entrenador que más gusta en la planta noble del Santiago Bernabéu”.

En el Real Madrid gusta mucho Allegri, actual entrenador de la Juventus y al que ya se consultó el pasado verano. El italiano, asentado en el club de Turín, en un técnico del que se tienen muy buenos informes en el Santiago Bernabéu gracias a un trabajo constante en la Juventus, a la que llevó a dos finales de Champions League (2015 y 2017) y a ganar todos los Scudettos que ha disputado.

El Madrid ya intentó fichar a Allegri en verano

Florentino Pérez llamó a Allegri el pasado verano cuando Zidane renunció voluntariamente al banquillo del Real Madrid. Entonces el club blanco se quedó sin entrenador cuatro días después de ganar la 13ª Copa de Europa y el presidente del Real Madrid tanteó al técnico italiano, que renunció a fichar por el club español no porque no le gustara sino por los compromisos que ya había adquirido.

Allegri acababa de renovar con la Juventus y alegó que no podía dejar tirada al equipo italiano en un proceso de crecimiento con el gran objetivo de la Champions League, único título que se le resiste tanto a él como al club. Además, explicó que no podía abandonar Turín por asuntos familiares que le obligaban a quedarse allí, aunque en ningún momento cerró la puerta para el futuro.

Allegri gusta en el Bernabéu

Ahora, en el Real Madrid se sondea la idea de ir a por Allegri en verano si finalmente Santiago Solari no sigue (en caso de no ganar ningún título) y si la Juventus consigue el gran objetivo, no sencillo, de ganar Champions + Serie A. La liga italiana la tiene ya prácticamente ganada, como los últimos años, pero la Champions es el gran deseo del club italiano.

El fichaje de Cristiano Ronaldo avanzó la obsesión de la Juventus por la Copa de Europa, el título que tanto se le resiste en los últimos años. La Champions es la guinda que le falta al proyecto comandado por Allegri en los últimos cinco años. El técnico se quedó en la Juve porque no quería irse sin ganar la Champions y este 2019 la tiene como prioridad. Para ello, primero tendrá que eliminar al anfitrión de la final, el Atlético de Madrid, al que se enfrentará en octavos de final.

Pase lo que pase, el Real Madrid estará atento a lo que pase con Allegri y será una de sus prioridades en el próximo verano si finalmente el proyecto de Santiago Solari no llega a buen puerto este año.