Guardiola, sobre Brahim: “No quiero a nadie que no quiera estar aquí”

Pep Guardiola habló sobre el traspaso de Brahim Díaz al Real Madrid. El técnico español compareció ante los medios en sala de prensa, en la previa del encuentro de las semifinales de la Capital One Cup frente al Burton Albion de la Football League One (tercera división). Ahí expresó su opinión sobre la marcha de una de las grandes promesas que tenía en sus filas, al que él no le había dado casi oportunidades.

“No quiero jugadores que no quieran estar aquí. Actuamos con Brahim igual que con Phil Foden y con Jadon Sancho. Son jugadores importantes por los que nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero solo Foden decidió quedarse. Está claro que irse al Real Madrid no es un mal paso“, declaró el preparador del conjunto citizen al que no parece haberle sentado muy bien que un futbolista tan prometedor haya dado un salto tan importante, ya que militará en el primer equipo blanco.

A pesar de haber dejado escapar un gran talento, Guardiola se excusa diciendo que los jugadores jóvenes no tienen muchos minutos en los grandes clubes. El técnico ha puesto el ejemplo de David Silva, al que el Valencia cedió en varias ocasiones hasta que se consagró en el Celta y regresó a la capital del Turia para hacer historia en la entidad que le vio crecer antes de marcharse al City, ya convertido en uno de los grandes jugadores a nivel mundial y fundamental en la selección española.

“Ojalá pueda disfrutar de los minutos que quiere y que no pudo tener recientemente por muchos motivos. Los jóvenes se ganan las oportunidades en el campo, pero mira a los grandes clubes… ¿Cuántos jugadores jóvenes tienen en sus primeras plantillas?. Actualmente hay gente de 16 ó 17 años que quieren un puesto en un primer equipo y jugar 40 partidos. Y eso es muy difícil. Mira a David Silva: tuvo que salir cedido varias veces y aprendió a consolidarse en un primer equipo. Lo que queremos y ofrecemos es que estén con nosotros, entrenen, se formen y se ganen la oportunidad. A Brahim le deseo lo mejor, es un buen tipo”, concluyó.

Lo cierto es que el Real Madrid es diferente. Desde hace varios años el club que preside Florentino Pérez está apostando por los jóvenes de cara al futuro. Así lo demuestran sus últimas incorporaciones: Asensio, Vallejo, Rodrygo, Vinicius y el recién llegado Brahim. Aunque sin duda el gran ejemplo es Marcos Llorente, quien se había asentado como titular en el once de Solari antes de su lesión.