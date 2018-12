Guiño madridista de Mbappé: “Mi mejor cumpleaños fue cuando conocí a los jugadores del Madrid”

Kylian Mbappé celebra su 20º cumpleaños pero recuerda como su aniversario más especial el que coincidió con la visita a las instalaciones del Real Madrid, cuando cumplía 14 años

Con motivo del vigésimo cumpleaños de Kylian Mbappé, el periódico francés Le Parisien le ha hecho una entrevista muy personal en la que el delantero del París Saint Germain relata cómo se siente con todo lo que está viviendo. Sus ídolos, lo que más echa de menos, sus planes de futuro y un recuerdo muy especial: su visita a las instalaciones del Real Madrid, son algunos de los temas de los que habla el delantero francés.

Este jueves 20 de diciembre, Kylian Mbappé está de cumpleaños. El delantero del PSG entra en la veintena en un año difícil de olvidar para él con la conquista del Mundial el pasado verano en Rusia, además de recibir el premio Kopa, como mejor futbolista menor de 21 años. Mbappé ha sido entrevistado por el diario galo Le Parisien y ha hecho balance de sus 20 años de vida.

El 7 del PSG ha hecho un guiño al Real Madrid. Preguntado por cuál es el cumpleaños más especial para él, Mbappé no tiene ninguna duda. “El de mis 14 años, cuando salí una semana de entrenamiento a las instalaciones del Real Madrid. Tuve la suerte de conocer a Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo. En mi cumpleaños, incluso vi a todos los jugadores del Real Madrid. Fue genial”, recuerda el delantero.

Como regalo de los 20, Mbappé lo tiene claro. “Quiero conquistar esta temporada la Champions con el PSG”, dice el joven delantero. La estrella del conjunto parisino reconoce estar viviendo un sueño y ser muy feliz con todo lo que le está pasando. Cuestionado por cómo lidia con la notoriedad que ha adquirido, Mbappé responde: “Estoy tratando de sobrevivir, por el momento creo que lo estoy consiguiendo (risas). Lo extraño es que no tengo ganas de hacer nada extraordinario. La gente me dice lo contrario, pero sólo estoy viviendo mi sueño. Siempre he soñado con tener esta vida“.

“Lo que más echo de menos es esquiar”

Una de las cosas que más echa en falta Mbappé es poder esquiar. “Ya no puedo ir a las pistas por la práctica de mi deporte. Comencé a los 2 o 3 años y lo hice hasta los 15 años. ¡Al final de mi carrera, voy a alquilar una pista para mí! O mejor dicho para mí, mis amigos y mi familia”, comenta el delantero.

Entre sus ídolos de infancia, Mbappé confiesa que tuvo muchos y cita a Lebron James o Roger Federer, sin olvidar por su puesto a Cristiano, Zidane o Henry. “Cuando era adolescente, era un verdadero fanático de Cristiano Ronaldo, imitaba estos gestos, quería hacer las mismas jugadas”.

Con 20 años, Mbappé tiene ganas de seguir conquistando el mundo del fútbol y dentro de otros 20 se ve en los banquillos, como entrenador. “Espero ser entrenador. Soy un amante del campo y nunca lo abandonaría”, concluye el delantero.