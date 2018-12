Odegaard, que ya ha cumplido 20 años, está cedido en el Vitesse holandés A final de temporada el Real Madrid tendrá que decidir si Odegaard se queda en el primer equipo o es traspasado a otra club

Martin Odegaard llegó al Real Madrid justo al cumplir los 16 años con la vitola de ser el jugador joven más prometedor de Europa. Lo querían el Bayern, el City, el Liverpool y en la subasta ganó el Real Madrid. Sin embargo, el noruego, de cesión en cesión, no ha terminado de explotar. A sus 20 años y en su viaje al Vitesse holandés, Odegaard reclama una oportunidad y recuerda que pensó que “tendría más oportunidades”.

En una entrevista con el periódico noruego VG, Odegaard, de 20 años, reconoció que albergaba muchas esperanzas de haber contado con más oportunidades en el Real Madrid. En el Vitesse, Odegaard ha subido su nivel y está mostrando una mayor madurez futbolística. Suma tres goles y dos asistencias en 15 partidos. El último tanto lo marcó el pasado día 15, en el triunfo 2-1 contra el Venlo.

No ha cuajado aún en el Real Madrid

“Cuando vas al Real Madrid siempre tienes grandes expectativas. Tenía la esperanza de haber logrado más oportunidades de las que tuve, no me voy a esconder. Es cierto que me costó tiempo conseguir esas oportunidades, tener un puesto, siempre he sabido que sería muy complicado”.

Cesiones

“Siempre tuve la idea de que me tendrían que ceder en otro país. Así que el objetivo principal es poder jugar gradualmente en Madrid y demostrar que fue la elección correcta”.

Jugar en el Madrid

“Si sucede en el verano o en tres años, de alguna manera no es tan importante. No me preocupo por eso. Me siento joven, me quedan muchos años y todavía faltan cinco o seis años para ver lo mejor de mi carrera“.