Kashima – Real Madrid: A evitar el harakiri

Real Madrid y Kashima Antlers se miden por una plaza en la final del Mundial de Clubes 2018. Los blancos llegan con las dudas de Bale, Asensio y Casemiro.

Dos viejos conocidos se miden, esta vez, por una plaza en la final del Mundial de Clubes. El Real Madrid defiende, otro año más, título. Un título que amenazó con arrebatarle un Kashima Antlers que ahora vuelve a cruzarse en el camino que separa a los blancos del trono mundial, esta vez en semifinales. Pero ambos conjuntos no son los mismos que se midieron en Yokohama en 2016.

El conjunto madridista, por aquel entonces, venía de ganar su undécima Champions. Zidane no había ni cumplido su primer año como técnico y los blancos tenían a Cristiano Ronaldo, que fue determinante al hacer tres goles. Hoy, con Solari en el banquillo y sin el portugués, los madridistas buscan el primer título de la presente temporada. Tras perder la Supercopa de Europa ante el Atlético, los blancos tienen la oportunidad de proclamarse por tercera vez consecutiva campeones del mundo, algo que no ha logrado nadie.

Por su parte, para los Antlers aquel partido fue el inicio de todo. Los japoneses acudieron como anfitriones, al ser campeones de la J-League y de manera sorprendente alcanzaron la final. Sólo los blancos pudieron con ellos, y fue en la prórroga. Ahora, acuden al Mundial como campeones de la Liga de Campeones asiática, que han logrado por primera vez en su historia. De nuevo tendrán la oportunidad de poner contra las cuerdas al equipo mas laureado de la historia y, por qué no, de meterse de nuevo en la final.

Pese a que el Real Madrid no llegue en su mejor momento, sobre el papel es muy favorito y no debería tener demasiados problemas para sobreponerse a los nipones. El conjunto madridista cuenta con calidad más que de sobra para imponerse al campeón asiático en este Mundial, aunque su juego no termine de convencer en los últimos encuentros.

Para el partido, la principal duda será si llegará Gareth Bale. El galés se ejercitó a parte y su presencia en semifinales es una incógnita. También lo es la de el que, a priori, sería su sustituto, Marco Asensio. El balear se retiró lesionado frente al Rayo y tampoco completó el primer entrenamiento en Abu Dhabi con el grupo. Otra de las dudas es si formará con Casemiro o con Llorente.

Solari se juega parte de su credibilidad al frente del banquillo en el Mundialito. El argentino, caso de que Bale o Asensio estén disponibles no arriesgará y dispondrá de su once tipo. En caso contrario, Vinicius apunta a ser titular. Con el brasileño en el once, este quedaría así: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Llorente, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Por su parte, Kashima Antlers podría repetir el mismo once que le dio la victoria en el primer partido que disputaron en este Mundial, ante el Chivas de Guadalajara. La única variante sería la de Abe, que entró en la segunda parte y fue fundamental en la remontada: Kwon; Uchida, Jung, Shoji, Yamamoto; Endo, Nagaki, Silva, Abe; Serginho y Doi.